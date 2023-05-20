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    男無照騎贓車拒檢逃竄 警亮槍喝斥「趴下」嫌嚇到腿軟

    林男違規右轉被發現。 （記者鄭景議翻攝）

    林男違規右轉被發現。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/05/20 13:03

    〔記者鄭景議／台北報導〕38歲林姓男子，本月15日深夜騎機車行經台北市通化街與臨江街口時違規右轉，被大安分局巡邏警方發現並要求停車，林男卻加速逃逸到路邊還棄車想跑，警方當機立斷亮槍大喊「趴下」，林男才嚇得蹲下束手就擒，警方發現林男不但無照還騎贓車，當場依竊盜罪嫌法辦並開出交通罰單。

    警方指出，當時在通化街與臨江街口巡邏，停等紅燈時見到林男騎乘機車於對向行駛而來，竟當眾違規紅燈右轉並逆向而行，隨即鳴笛上前示意停車，沒想到林嫌不僅拒絕配合，更心虛猛催油門加速逃離，隨後於巷弄內亂竄，最終駛入死巷棄車逃逸。

    員警見狀飛奔趕上，當機立斷拔槍大聲喝斥林男「趴下」，當場查獲該輛機車為失竊車輛，且林男涉及無照駕駛、紅燈右轉等違規，全案訊後也將林男依竊盜罪嫌逮捕並移送台北地檢署偵辦，同時也針對林男交通違規事項依規定分別製單舉發，另通知車主至派出所領回失竊車輛。

    警方呼籲，為避免機車遭有心人士竊取，民眾於停放車輛時，應隨時留意自身鑰匙有無拔下，並可加裝大鎖或防盜器，以增加竊嫌行竊難度，減少遭竊之風險，警方亦將主動積極攔查可疑人車，捍衛民眾生命財產安全，不讓宵小有任何可趁之機。

    員警飛奔趕上，當機立斷拔槍大聲喝斥林男：「趴下」，當場查獲該輛機車為失竊車輛。（記者鄭景議翻攝）

    員警飛奔趕上，當機立斷拔槍大聲喝斥林男：「趴下」，當場查獲該輛機車為失竊車輛。（記者鄭景議翻攝）

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