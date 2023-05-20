天雨路滑！台九線舞鶴大彎道垃圾車撞山壁翻覆 駕駛受傷

花蓮舞鶴山南下車道路邊有翻覆的大型曳引車，警方初步了解，曳引車在北上路段下舞鶴山的大轉彎打滑，撞向對面車道山壁，幸好當時沒有人車經過。（取自宜花東災害通報網站）

2023/05/20 12:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕氣象局昨晚至今天凌晨對花蓮地區發布豪雨特報，今天凌晨3點半左右，一輛載運垃圾的曳引車在台九線北上258.8K大彎道，疑因速度快加上下雨，大車直接打滑撞對面南下車道山壁，車輛翻覆，駕駛受傷送醫，還好事故發生時沒有其他人車經過！由於車體龐大、散落的物品占用南下外車道，事故直到上午才完全排除。

據了解，清運廠商收集南區鄉鎮垃圾，要北上送往宜蘭利澤焚化爐焚燒，車輛翻覆後車斗內垃圾部分漏出掉落，現場飄散異味，由於擔心廚餘餿水油脂或翻覆車輛的柴油散落路面，處理的公路局工務段人員有撒上黃色木屑吸附油脂，防止車輛打滑，垃圾物品也要以帆布包裹卸除才有辦法讓吊車作業，現場外包處理廠商則將垃圾打包載走。

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台九線經舞鶴台地路段有多處連續大彎道，258.8K南下車道外側，今天凌晨3點半一輛大型曳引車因撞山翻覆，占用南下外側車道，有用路人經過還特意拍照提醒民眾經過時注意！警方接獲報案後派員前往處理，其中41歲黃姓駕駛意識清楚、左腳骨折，轉送玉里慈濟醫院治療，現場也派員協助交通指揮，並未影響車流。

警方調查，41歲黃姓男子為花蓮縣環保局清運垃圾的外包廠商，事故原因疑似天雨路滑，在舞鶴山下坡路段最後一處右彎的大轉彎處整台車打滑，衝到對面的南下車道撞山翻覆，駕駛無酒精反應、且有合格駕照，詳細原因將由鑑定單位釐清肇事責任。

警方說，由於舞鶴山上下山的大彎道路段，多次發生大型車輛翻覆事故，鳳林警察分局提醒駕駛人，下坡路段務必注意減速慢行，尤其是大型車輛過彎更要減速，以免重車重心高造成翻覆。

曳引車上載運花蓮南區鄉鎮的生活垃圾，現場飄臭。（取自宜花東災害通報網站）

鳳林警分局上午協助指揮交通、會同公路局及包商排除事故現場。（警方提供）

鳳林警分局上午協助指揮交通、會同公路局及包商排除事故現場。（警方提供）

鳳林警分局上午協助指揮交通、會同公路局及包商排除事故現場。（警方提供）

鳳林警分局上午協助指揮交通、會同公路局及包商排除事故現場。（警方提供）

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