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    5億高中生變考題 律師王至德解析：1狀況生母只能拿到200萬

    台中本月4日傳出，一名18歲賴姓高中生墜樓身亡。針對賴生的遺產將如何分配，律師王至德指出，由於賴生沒有子女，夏男跟賴母（陳小姐）為法定繼承人，但因陳小姐是中國人，因此只能繼承200萬。（圖擷自臉書）

    台中本月4日傳出，一名18歲賴姓高中生墜樓身亡。針對賴生的遺產將如何分配，律師王至德指出，由於賴生沒有子女，夏男跟賴母（陳小姐）為法定繼承人，但因陳小姐是中國人，因此只能繼承200萬。（圖擷自臉書）

    2023/05/20 12:26

    〔即時新聞／綜合報導〕一名賴姓高三生本月4日與一名夏姓男子辦理同性結婚，不料婚後才2小時卻在對方住所墜樓死亡。賴母昨出面控訴兒子疑被夏男謀財害命。針對賴生的遺產將如何分配，律師王至德指出，由於賴生沒有子女，夏男跟賴母（陳小姐）為法定繼承人，但因陳小姐是中國人，因此根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條」，若陳女未取得我國國籍，只能繼承200萬。

    台中本月4日傳出離奇命案，18歲的賴生曲折身世再度引發討論。因為賴生是中國籍母親和阿公所生，賴生的阿公先分批將名下房地產贈與賴生，並在12年前認領賴生為兒子。不料本月3日過世的賴翁才剛出殯，賴生竟在隔天就墜樓身亡。

    據了解，賴翁原本的次子中度智障，一開始他先為次子娶一名印尼籍妻子，但因經常偷窺騷擾，印尼媳不堪其擾，生下一個孫女後就逃跑了。後續賴翁又為次子娶中國籍陳姓女子，賴翁與陳女通姦才生下賴生。

    律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」PO文及分享人物關係圖，他將本次案例作成家事法的考題，並指賴翁的遺產部分，包含賴妻、長男、長女、次女、參女都有繼承權，原本賴生是次男的小孩，與賴翁次子的印尼妻的女兒，各可以拿到1/12的賴翁遺產，其他繼承人則是拿1/6遺產。但是賴翁認領賴生後，變成是賴妻、長男、長女、次女、參女、高三生、印尼妻女兒（代位繼承）各分1/7賴翁遺產。

    針對賴生的遺產部分，律師王至德指出，但因賴生沒有子女，所以夏男（地政士助理）跟賴母（中國的陳小姐）為法定繼承人，原本兩名法定繼承人應該是一人一半，但因陳小姐是中國人，根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條」，只能繼承200萬，剩下的都是夏男的。如果陳女有取得臺灣國籍的話，就可以繼承一半。若是夏男被發現殺害高三生，原本由夏男繼承的部分，就會變成「長男、長女、次女、參女」共同繼承。

    「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條」規定，被繼承人在臺灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新臺幣二百萬元。超過部分，歸屬臺灣地區同為繼承之人。

    這番PO文也引發網友熱議，網友紛紛表示「真的是什麼都有機會看到」、「這孩子太無辜了。害死祂的人太可惡」、「這真的必須成為考題！太驚人了」、「高三生很慘。中國陳小姐也慘，不管如何，最後只剩200萬」、「人生真的比法律還要複雜多了」、「從出生到離世都引起風波的可憐孩子」等。王至德在留言處也感嘆「誰還敢說課本上的案例根本不可能發生......」。

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