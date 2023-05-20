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    首頁　>　社會

    男子腿部舊疾復發 受困「馬博橫斷」山屋待救

    玉山園區「馬博橫斷」難度相當高，玉管處特別闢建山屋供山友歇息。（圖由蔡文科攝、玉管處提供）

    玉山園區「馬博橫斷」難度相當高，玉管處特別闢建山屋供山友歇息。（圖由蔡文科攝、玉管處提供）

    2023/05/20 12:07

    〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園「馬博橫斷」意外又一樁！南投縣史姓男子等16名山友，組成挑戰「馬博橫斷」的登山隊，16日從南投縣信義鄉東埔入山，預計23日從花蓮縣玉里下山，怎料，昨晚40多歲的史男膝蓋舊疾復發，失去行動力，無法再繼續下來的行程，目前在馬博山屋等待救援，今日南投縣消防局向空勤總隊申請直升機援助，無奈因雲層太厚而折返，目前已派員出發救援中。

    「馬博橫斷」路線係從南投縣信義鄉東埔登山口進入，迄花蓮玉里林道下山，總長度約84.7公里，且沿著中央山脈稜線而走，包括中央山脈第1高峰秀姑巒山及第2高峰馬博拉斯山在內，總共須經過7座海拔高度3000公尺以上的高山，加上因受地殼強力推擠，產生劇烈扭曲，沿途地質不穩固，且有多處險峻斷崖，因此，在台灣山岳界被視為是4大障礙路線之一。

    南投縣消防局表示，儘管空勤總隊已派出直升機，但仍因天氣不佳無法進行傷患吊掛作業而折返，除了會密集觀看天氣變化，再視狀況請求空勒隊奧援外，也由信義、玉山消防分隊及玉管處組成地面救援隊向馬博山屋挺進。

    不過，從東埔登山口入山到傷患待救的海拔3580公尺的馬博山屋，單程約需4天，還好史男經衛星電話聯繫後，除了行動不便，其他身體各方面都還算健康，而且也有足夠的糧食，並無立即性生命危險之虞，盼老天爺能幫幫忙，讓天氣轉好，以利圓滿達成此次救援任務。

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