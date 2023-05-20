為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不想繼續蹲苦窯...... 台中外役監受刑人翻牆脫逃 判刑3月

    姜建利翻牆逃脫不到27小時被捕，台中地院判刑3月。（警方提供）

    姜建利翻牆逃脫不到27小時被捕，台中地院判刑3月。（警方提供）

    2023/05/20 11:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕觸犯準強盜罪而判刑6年，於台中監獄外役監服刑的姜建利（25歲），今年4月獲准放假3天，6日中午收假時，他由前妻開車載到中監，卻在中監附近翻牆逃脫，7日傍晚於板橋車站被抓，獲得自由時間不到27小時，他自稱落跑之因，是收假時「不想進去繼續蹲苦窯」，台中地方法院依據脫逃罪，處有期徒刑3月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，姜男於4月6日中午由前妻開車，載到中監附近下車，姜男沒有進入中監，而是翻牆落跑，監視器顯示，他徒步離開，搭乘計程車到高鐵烏日站，搭高鐵到北部，再與莊姓女友人約見面借機車，雙方於7日傍晚約在板橋車站，莊女騎機車馳抵時，警察就現身抓人。

    警方順利抓到姜男，莊女宣稱她不知情，沒有協助姜男脫逃之意，至於姜男脫逃之因，他說，「我自己也不曉得」，自己是第一次放假，收假時站在監獄外，「我就是很不想要進去」，他不想繼續蹲苦窯，臨時起意「落跑」。

    台中地方法院認為，姜男處犯刑法第161條的「單純脫逃罪」，可處1年以下徒刑，且脫逃之舉，對監獄執行受刑人管理，有相當程度的危害，也損及國家公權力行使，造成社會民眾對治安秩序不安感，但考量他犯後坦承犯行，判處徒刑3月，可易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中監逃犯姜建利吐露落跑原因！機車接應女子身分曝光被釋回
    2023/04/08 11:51

    中監逃犯姜建利吐露落跑原因！機車接應女子身分曝光被釋回
    台中監獄落跑受刑人姜建利 傍晚板橋火車站落網
    2023/04/07 18:17

    台中監獄落跑受刑人姜建利 傍晚板橋火車站落網

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    穿病人服偷貨車 中監暴力要犯陳坤和脫逃畫面曝光
    2022/09/18 05:52

    穿病人服偷貨車 中監暴力要犯陳坤和脫逃畫面曝光
    台中外役監傳脫逃人犯 已接近可報假釋階段
    2017/11/06 19:43

    台中外役監傳脫逃人犯 已接近可報假釋階段
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播