不想繼續蹲苦窯...... 台中外役監受刑人翻牆脫逃 判刑3月

姜建利翻牆逃脫不到27小時被捕，台中地院判刑3月。（警方提供）

2023/05/20 11:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕觸犯準強盜罪而判刑6年，於台中監獄外役監服刑的姜建利（25歲），今年4月獲准放假3天，6日中午收假時，他由前妻開車載到中監，卻在中監附近翻牆逃脫，7日傍晚於板橋車站被抓，獲得自由時間不到27小時，他自稱落跑之因，是收假時「不想進去繼續蹲苦窯」，台中地方法院依據脫逃罪，處有期徒刑3月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，姜男於4月6日中午由前妻開車，載到中監附近下車，姜男沒有進入中監，而是翻牆落跑，監視器顯示，他徒步離開，搭乘計程車到高鐵烏日站，搭高鐵到北部，再與莊姓女友人約見面借機車，雙方於7日傍晚約在板橋車站，莊女騎機車馳抵時，警察就現身抓人。

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警方順利抓到姜男，莊女宣稱她不知情，沒有協助姜男脫逃之意，至於姜男脫逃之因，他說，「我自己也不曉得」，自己是第一次放假，收假時站在監獄外，「我就是很不想要進去」，他不想繼續蹲苦窯，臨時起意「落跑」。

台中地方法院認為，姜男處犯刑法第161條的「單純脫逃罪」，可處1年以下徒刑，且脫逃之舉，對監獄執行受刑人管理，有相當程度的危害，也損及國家公權力行使，造成社會民眾對治安秩序不安感，但考量他犯後坦承犯行，判處徒刑3月，可易科罰金。

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