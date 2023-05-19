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    看「瞞天過海」學的？租下銀樓隔壁店面鑿牆半個月偷金飾 嫌犯落網

    蔡姓男子鑿洞穿牆行竊銀樓。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡姓男子鑿洞穿牆行竊銀樓。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/19 16:31

    〔記者徐聖倫／新北報導〕49歲蔡姓男子為慣竊，17日清晨他潛入新北市蘆洲區某銀樓，成功盜竊大批金銀首飾，並變現百萬。警方循線逮回蔡男，以及協助保管贓物的蔡父，而本案犯案手法猶如電影「瞞天過海」，竟是從銀樓隔壁戶「挖洞」穿牆入內，讓警方看了也傻眼直呼「哪一招？」

    據悉，蔡男從年輕偷到老，為三蘆地區有名的慣竊。上月中，蔡男經過蘆洲區中山二路，見到路邊銀樓隔壁1、2樓店面正在招租，他突然想到看過的電影「瞞天過海」，竟租下該處，企圖「打洞穿牆」偷銀樓。

    蔡男承租後將門外貼上「服飾店裝潢中」字樣，本月1日開始趁上班時段在2樓鑿牆打洞，就像真的在室內裝潢，而隔壁銀樓也有起疑為何鑿牆，蔡男給出的解釋是「為了嵌入保險箱在牆內」，銀樓老闆聽完解釋也打消了疑慮。

    17日清晨4時許，打洞作業接近尾聲，蔡男趁清晨銀樓還沒開門，將牆壁終於鑿穿，開了個長、寬各約1公尺的大洞，他穿牆進入銀樓2樓倉庫，順利下樓搜刮財物，偷完大批金銀珠寶後再穿牆回承租的店面，最終從容駕車離開現場。

    警方獲報調閱監視器，確認蔡男作案手法，沿路尋車牌追緝至蔡男於基隆市暖暖區老家，今日上午警方出動逮人，順利將蔡男逮捕，同時將協助保管贓物的蔡父一併帶回偵訊。

    蔡男向警方辯稱，偷來的金銀珠寶有一部分已送人，但警方對此說詞不予採信，並透過蔡父供詞確認部分已變賣得手百萬贓款，警方除將蔡氏父子依加重竊盜罪法辦外，也將協助銀樓追回贓款。

    蔡姓男子佯稱要將保險櫃嵌入牆內，打消銀樓老闆疑慮。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡姓男子佯稱要將保險櫃嵌入牆內，打消銀樓老闆疑慮。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在蔡男於基隆市暖暖區的老家起獲大批贓物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在蔡男於基隆市暖暖區的老家起獲大批贓物。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男與保管贓物的蔡父被警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

    蔡男與保管贓物的蔡父被警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

    銀樓老闆、老闆娘接受訪問。（記者徐聖倫攝）

    銀樓老闆、老闆娘接受訪問。（記者徐聖倫攝）

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