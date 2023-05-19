新北檢「美女檢察官」脫下法袍後這樣穿 眾人看呆了......

新北地檢署男檢察官陳漢章，對於「台灣檢察官」上班或私下怎麼穿搭，有獨到的「個人風格」，雖身為男檢察官，穿搭卻不受性別拘束，開庭常以女裝亮相，比女明星還亮眼；近來他在IG分享穿搭照片，神似韓劇「晝與夜」女主角李清娥，引起話題。（擷取自IG）

2023/05/19 16:02

〔記者錢利忠／台北報導〕檢察官脫下法袍以後，私底下穿搭大公開！近來偵破「天道盟太陽聯盟」犯罪集團的新北地檢署陳漢章，對於「台灣檢察官」上班或私下怎麼穿搭，有獨到的「個人風格」，雖身為男檢察官，穿搭卻不受性別拘束，開庭常以女裝亮相，比女明星還亮眼；近來他在IG分享穿搭照片，神似韓劇「晝與夜」女主角李清娥，引起話題。

關於分享每日穿搭的想法，陳漢章在IG上透露「這麼多有關於檢察官的韓劇、日劇，會不會有點好奇，到底台灣檢察官的日常、上班穿搭是如何？就讓樂樂檢本人來現身說法！」分享許多女裝穿搭的他，其實已經結婚而且有老婆及小孩，老婆也支持他的興趣，在臉書幫他「推廣」及分享他的每日穿搭。

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辦案犀利的陳漢章，近來才指揮新北市永和分局，偵破「天道盟太陽聯盟」宜陽會所涉販毒、囚禁被害人等不法案件，身為緝毒專組檢察官，還曾參與規劃新北地檢署的數位採證中心，建置最高階的各式數位鑑識軟體，除負責新北檢轄區的毒品等案件採證作業之外，也支援士林、基隆及連江地檢署，專業能力有目共睹。

新北地檢署男檢察官陳漢章，對於「台灣檢察官」上班或私下怎麼穿搭，有獨到的「個人風格」，雖身為男檢察官，穿搭卻不受性別拘束，開庭常以女裝亮相，比女明星還亮眼；近來他在IG分享穿搭照片，神似韓劇「晝與夜」女主角李清娥，引起話題。（擷取自IG）

新北地檢署男檢察官陳漢章，對於「台灣檢察官」上班或私下怎麼穿搭，有獨到的「個人風格」，雖身為男檢察官，穿搭卻不受性別拘束，開庭常以女裝亮相，比女明星還亮眼；近來他在IG分享穿搭照片，神似韓劇「晝與夜」女主角李清娥，引起話題。（擷取自IG）

新北地檢署男檢察官陳漢章，對於「台灣檢察官」上班或私下怎麼穿搭，有獨到的「個人風格」，雖身為男檢察官，穿搭卻不受性別拘束，開庭常以女裝亮相，比女明星還亮眼；近來他在IG分享穿搭照片，神似韓劇「晝與夜」女主角李清娥，引起話題。（擷取自IG）

新北地檢署陳漢章（圖中紅圈者）工作照。（資料照）

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