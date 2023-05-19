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    首頁　>　社會

    持圓鍬猛敲63下打死接濟恩人 狠男逃死判無期定讞

    男子陳進祥不滿謝姓好友批評妻子，酒後竟持圓鍬將謝打死，最高法院維持二審無期徒刑判決，駁回上訴定讞。（資料照）

    男子陳進祥不滿謝姓好友批評妻子，酒後竟持圓鍬將謝打死，最高法院維持二審無期徒刑判決，駁回上訴定讞。（資料照）

    2023/05/19 11:46

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市63歲男子陳進祥因居無定所，在謝姓友人接濟下住進謝家住處旁的鐵皮屋，不料，去年1月，2人在謝家飲酒時，陳男不滿妻子遭謝男批評，竟暴怒圓鍬朝謝的頭、臉部等重要部位狂敲數十下，謝男全身多達63處傷勢傷重死亡。一審桃園地院、二審高等法院皆依殺人罪判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院亦駁回上訴，確定無期徒刑。

    檢警調查，陳男與謝男為多年好友，陳男居無定所，接受謝男好意，住進謝男位於大園區住處旁的鐵皮屋。

    2022年1月2日晚間7時，陳男到謝的住處喝酒，陳男疑因不滿謝男言語攻擊他的妻子而發生口角，陳氣憤而持一旁的圓鍬痛擊謝男頭、臉部數十下，謝男當場血流不止，陳見死不救，未報案叫救護車也未救治。

    謝男兒子返家見爸爸已傷重、無意識，趕忙報案將他送到醫院急救仍因傷重不治，謝男全身有多達63處傷勢。

    陳男應訊否認有殺人意圖，辯稱鐵皮屋是他承租的，他並非無處可住，案發前謝男批評他妻子，講了難聽的話，他有喝酒之也有吃精神藥物，一時失去理智才隨手持圓鍬打謝男，只認傷害致死罪，否認有殺人犯意。

    桃園地院一審認為，陳男殺人手段殘忍，惡性重大，犯後仍意圖卸責，否認犯行，未見悔意，依殺人罪判無期徒刑。

    上訴後，高等法院今年2月23日判決駁回，維持原判。最高法院昨亦維持二審判決，駁回上訴定讞。

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