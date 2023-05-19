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    竹南農地出現大坑洞！網驚：通往地心的入口已打開……

    苗栗縣竹南鎮公義里一處農地，近日莫名出現一個直徑約5公尺的圓形大坑洞，有民眾發現後拍攝PO網表示「竹南也出現天坑」，且農田土水持續往坑底流失。（翻攝臉書「竹南大小事」）

    苗栗縣竹南鎮公義里一處農地，近日莫名出現一個直徑約5公尺的圓形大坑洞，有民眾發現後拍攝PO網表示「竹南也出現天坑」，且農田土水持續往坑底流失。（翻攝臉書「竹南大小事」）

    2023/05/19 11:37

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義里一處農地，近日莫名出現一個直徑約5公尺的圓形大坑洞，有民眾發現後拍攝PO網表示「竹南也出現天坑」，且農田土水持續往坑底流失。竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。

    有網友今早於臉書社團「竹南大小事」發文指，「天啊！竹南也出現天坑！而且還是巨型。特斯拉不知道能塞幾輛」，並附上照片、影像。

    照片、影像顯示，翠綠的稻田，出現一個直徑約5公尺的圓形大坑洞，而原本鋪在農田間的加蓋灌溉溝渠便道，懸了空，且農田土水持續往坑底流失，讓網友瞠目，留言表示，「哇！很危險耶」、「通往地心的入口已經打開……」。

    對此，竹南鎮公所表示，出現巨坑處為竹南鎮公義里公義路東側一處農田，已於10日接獲當地鎮民代表連清萬反映，公所當日即擺放交通錐警示。今天上午，該農田陳姓地主也到公所陳情，盼公所協助。

    據陳姓地主表示，他的農地下方有一條排水箱涵，研判可能是箱涵破裂，造成農地流失，形成巨坑。鎮公所表示，因今天下大雨，天候不佳，將待天候穩定，會同相關單位前往釐清，找出癥點，加以處理。

    竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。 （竹南鎮公所提供）

    竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。 （竹南鎮公所提供）

    竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。 （竹南鎮公所提供）

    竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。 （竹南鎮公所提供）

    竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。 （竹南鎮公所提供）

    竹南鎮公所表示，農地陳姓地主今早至公所陳情，了解研判可能是農地下方的排水箱涵破洞造成，將待天候好轉後釐清協助。 （竹南鎮公所提供）

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