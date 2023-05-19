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    「晶華緋聞案」女主角遭周玉蔻誤報 楊植斗控NCC失職潑漆獲不起訴

    NCC大門去年被楊植斗潑綠漆。（資料照）

    NCC大門去年被楊植斗潑綠漆。（資料照）

    2023/05/19 11:55

    〔記者錢利忠／台北報導〕去年選舉期間，名嘴周玉蔻在民視主持的節目《辣新聞152》，抨擊國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世、錯誤爆料其父蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角的身分；周玉蔻之後被該女提告後，一度在台北地檢署大門外，向被她誤報的女主角90度鞠躬道歉；當時代表國民黨參選台北市議員的楊植斗質疑NCC沒能阻止媒體造謠影響選情，朝NCC大門潑綠漆抗議；台北地檢署考量綠漆清理後，NCC大門未受損，今將楊不起訴。

    NCC大門被潑綠漆抗議後，NCC對外表達遺憾，譴責任何形式的暴力，引發社會對立，呼籲各界應理性表達立場與討論議題。

    NCC當時指出，作為廣電媒體獨立機關，除遵守程序正義外，各項裁處、決議皆依法有據，亦不會對個案有偏頗立場。若民眾有任何陳情或申訴，應依正當程序辦理，才能完整保障陳情人意見表達權利。該會尊重各界意見，期盼各項議題討論，應透過理性溝通，莫以暴力或激化對立的手段，造成民眾及社會的誤解。另外，面對各項重大議題，媒體於新聞報導中應加強自律，遵守公平及事實查證原則，保持品味，善盡媒體社會責任

    去年9月29日早上6時50分，楊植斗前往位於台北市仁愛路上的NCC，朝大樓大門潑綠漆，他潑完綠漆後自行打電話報警，並留在原地等警方到來，警方獲報前往將他逮捕，依刑法毀損、廢棄物清理法等罪將他法辦，北檢當時複訊後將他無保請回。

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