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    首頁　>　社會

    瓦斯桶「搞軌」嫌犯供詞語多迴避 法院裁定收押

    自強號撞上的瓦斯鋼瓶，重量約4公斤。（民眾提供）

    自強號撞上的瓦斯鋼瓶，重量約4公斤。（民眾提供）

    2023/05/19 09:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台鐵苗栗縣竹南－香山路段，本月2日清晨被人放置瓦斯鋼瓶，造成台鐵272次自強號列車撞上受損緊急停駛，7班次列車累計延誤151分鐘，840名旅客受影響，鐵路警察局台中分局歷經半個月偵查，抓到當時涉嫌騎腳踏車，放置瓦斯鋼瓶的陳姓男子，依據公共危險罪移送苗栗地檢署聲押獲准。

    至於陳男的年齡、職業與動機，台中分局皆以偵查不公開為由，拒絕透露訊息，陳男是否對政治或政治人物不滿？台中分局宣稱「不是，沒有」，該分局強調，陳男對於犯罪動機，語多保留與迴避，這也是檢方聲請羈押，以及法院裁定准予羈押之因。

    台中分局指出，此案雖僅列車受損，無人受傷，但仍牽涉到公共危險罪，鐵路警察局刑事警察大隊與台中分局偵查隊成立的專案小組， 調閱竹南、頭份、新竹市地區上百支監視器，發現陳男於案發前，騎乘腳踏車在竹南站附近閒晃，涉嫌將4公斤重的瓦斯鋼瓶放置軌道後，騎乘腳踏車離開，跑到附近夾娃娃店「變裝」。

    專案小組查訪新竹、竹南等地區，掌握陳男身分，報請苗栗地檢署指揮，本月17日抓到他，並查扣當時騎乘的腳踏車，以及變裝後的衣服等犯罪工具，依公共危險罪移送苗栗地檢署，檢方聲請羈押獲准。

    警方查扣的腳踏車。（台中分局提供）

    警方查扣的腳踏車。（台中分局提供）

    陳男於夾娃娃店內換裝的畫面。（台中分局提供）

    陳男於夾娃娃店內換裝的畫面。（台中分局提供）

    陳男騎腳踏車，於鐵軌放瓦斯鋼瓶畫面。（台中分局提供）

    陳男騎腳踏車，於鐵軌放瓦斯鋼瓶畫面。（台中分局提供）

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