半夜被淒厲求救聲驚醒！社工衝出家門 直擊妻遭醉夫毆打

受虐或家暴個案在諮商歷程，情緒張力極大，大摔相關遊戲治療物品，諮商師陪同紓發情緒。（彰化家扶中心提供）

2023/05/19 00:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化有位社工日前睡夢中被淒厲求救聲驚醒，出於職業本能跑出家門，竟目擊受暴妻子遭到醉酒丈夫毆打，所幸警察很快就趕到，帶離施暴者。挺身救人社工則安撫受害者，陪伴到醫院驗傷，但也感嘆，事發當下，整條巷子沒人出面協助！

彰化家扶中心說，這位兒保社工經常受理家暴、兒虐事件，因為工作關係常常接觸家暴案件親子，這一次卻是親身經歷家暴現場，直擊家暴衝擊力道與後座力都非常驚人，直說要花上10倍力氣才能平復恐懼、好好入睡。

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彰化家扶中心指出，當社工成為目睹家暴的直擊者，卻也發現，施暴現場整條巷子的住戶，從頭到尾沒人出手相助，也許是不知所措，也可能是自保，但可能因此而姑息與縱容。暴力從不是能被寬容的行為，無論是任何關係，暴力就是暴力，受暴者對暴力不該寬容，旁觀者也不要保持沉默，姑息很可能就是幫凶。

彰化家扶中心主任王震光說，為了協助受暴、受虐的家庭成員走一段心理創傷復原的路，彰化家扶於5個服務處都有就近提供個別諮商、家族諮商服務，每年平均投入上百萬的服務經費，但復原之路非常漫長，整個社會為此付出的成本難以估計。預防勝於治療，多一點「雞婆」，人人都是防暴特攻隊的最佳隊員。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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