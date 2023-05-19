為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    半夜被淒厲求救聲驚醒！社工衝出家門 直擊妻遭醉夫毆打

    受虐或家暴個案在諮商歷程，情緒張力極大，大摔相關遊戲治療物品，諮商師陪同紓發情緒。（彰化家扶中心提供）

    受虐或家暴個案在諮商歷程，情緒張力極大，大摔相關遊戲治療物品，諮商師陪同紓發情緒。（彰化家扶中心提供）

    2023/05/19 00:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化有位社工日前睡夢中被淒厲求救聲驚醒，出於職業本能跑出家門，竟目擊受暴妻子遭到醉酒丈夫毆打，所幸警察很快就趕到，帶離施暴者。挺身救人社工則安撫受害者，陪伴到醫院驗傷，但也感嘆，事發當下，整條巷子沒人出面協助！

    彰化家扶中心說，這位兒保社工經常受理家暴、兒虐事件，因為工作關係常常接觸家暴案件親子，這一次卻是親身經歷家暴現場，直擊家暴衝擊力道與後座力都非常驚人，直說要花上10倍力氣才能平復恐懼、好好入睡。

    彰化家扶中心指出，當社工成為目睹家暴的直擊者，卻也發現，施暴現場整條巷子的住戶，從頭到尾沒人出手相助，也許是不知所措，也可能是自保，但可能因此而姑息與縱容。暴力從不是能被寬容的行為，無論是任何關係，暴力就是暴力，受暴者對暴力不該寬容，旁觀者也不要保持沉默，姑息很可能就是幫凶。

    彰化家扶中心主任王震光說，為了協助受暴、受虐的家庭成員走一段心理創傷復原的路，彰化家扶於5個服務處都有就近提供個別諮商、家族諮商服務，每年平均投入上百萬的服務經費，但復原之路非常漫長，整個社會為此付出的成本難以估計。預防勝於治療，多一點「雞婆」，人人都是防暴特攻隊的最佳隊員。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    6旬婦殺夫稱長期遭受家暴案 全國首度抽候選國民法官150人
    2023/05/11 19:17

    6旬婦殺夫稱長期遭受家暴案 全國首度抽候選國民法官150人
    酒醉潑汽油欲燒死當兵女兒 家暴父續押
    2023/05/01 20:41

    酒醉潑汽油欲燒死當兵女兒 家暴父續押

    小白買房三關鍵 首選低自備新成屋
    美食街吃麵包鄰女求助「他家暴我」神救援 網封「麵包超人」
    2023/04/06 17:09

    美食街吃麵包鄰女求助「他家暴我」神救援 網封「麵包超人」
    思覺失調患者幻聽家暴妻子 心衛社工師發揮改善功能
    2023/04/03 09:57

    思覺失調患者幻聽家暴妻子 心衛社工師發揮改善功能

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播