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    首頁　>　社會

    炸彈恐嚇查無可疑物 高市觀光局：壽山動物園明正常開放

    警方巡檢壽山動物園。（記者王榮祥攝）

    警方巡檢壽山動物園。（記者王榮祥攝）

    2023/05/18 21:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局今上午收到恐嚇信，宣稱在壽山動物園及蓮池潭龍虎塔放置爆裂物，事後清查並未查獲可疑物品，觀光局傍晚指出，壽山動物園明天將正常開放，會加強園區巡查及安全管理措施。

    觀光局長高閔琳說，近期全國觀光景點接連收到炸彈恐嚇通知，今日高雄著名景區蓮池潭龍虎塔及壽山動物園，也接獲署名「宋林林」者來信恐嚇裝設爆裂物，並指出如未支付1千萬元將引爆。

    因龍虎塔屬慈濟宮所有，觀光局第一時間立即向警方報案並通知廟方，除於現場拉起封鎖線，並關閉龍虎塔鐵門管制遊客進入；經轄區員警入內巡檢後未發現可疑物品，後續將持續加強蓮池潭風景區人流管制，並請工作人員進行安全檢視，以確保民眾安全。

    壽山動物園則於10時30分左右，透過全園廣播及保全引導撤離遊客，約20分鐘後完成750名遊客疏散，並於官網及臉書公告休園1天；轄區鼓山警分局亦出動警力、與園方工作人員，分別針對獸舍、外展場、草叢、園區步道、動物觀察廊道、公廁及置物櫃等容易藏匿物品之空間進行地毯式搜查，未發現可疑物品，明日將正常開放園區。

    園方說明，明天開園將加強觀察民眾入園情形與園區內巡查工作，也呼籲民眾勿攜帶危險物品，若遊客發現可疑人士，也請儘速通報園方處理；另也已請警方提高園區周邊場域巡查頻率，以維護市民安全。

    左營蓮池潭龍虎塔遭恐嚇放置爆裂物，今一度關閉清查。（記者王榮祥翻攝）

    左營蓮池潭龍虎塔遭恐嚇放置爆裂物，今一度關閉清查。（記者王榮祥翻攝）

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