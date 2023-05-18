「撿到錢」被戳破 怪盜辯稱：我是惜物不是偷

胡姓男子從被害人的機車裡翻到錢包，抽出一千多元的鈔票，又把皮包放回去，但他否認行竊，自認是「惜物」。（民眾提供）

2023/05/18 22:27

〔記者王捷／台南報導〕7旬的胡姓男子趁被害人吃飯時，偷翻機車置物箱的錢包，抽出1400元鈔票又把包放回去，直到隔天警方找上門，他交出折整齊的鈔票，聲稱「撿到錢」本打算交給派出所，警員拿出監視器畫戳破胡男的謊言，他又說，這不算偷、是惜物，平常就會撿路邊「還可以用」的東西，訊後被警方以竊盜罪函送。

退休的胡男沒有犯罪紀錄，同時與家人同住，經濟沒有太大困難，雖然平常有翻找別人機車的習慣，但警方不曾注意過他，直到17日一件竊案，他的身影才被警方發現。

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被害人用餐的時候把皮包放在機車的前置物箱中，被沿路翻找機車的胡男發現，胡男偷了錢之後把皮包放回去，在回家的路途上，他看到機車就搬看看座墊，查看機車座墊有沒有確實鎖上，這個舉動雖然不算竊盜，但警員認為胡男一定不是第一次犯案。

由於胡男都是走路行竊，所以警方沒辦法用車牌辨識系統快速釐清他的身分，警方花了一天的時間分析完監視器，才找上胡男家，胡男偷來的錢並未花用，整齊的放在口袋，他聲稱是撿到錢正打算送到派出所，沒想到警察先來了。

警員出示胡男偷翻皮包、抽出鈔票的監視器畫面，認為胡男不是「撿錢」而是「偷錢」，不過胡男否認行竊，他認為這是愛物、惜物的行為，他平常也會在路上找還能用的東西，訊後警方將他以竊盜罪函送。

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