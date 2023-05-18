「打到血濺天花板」虐死糖尿病友人 惡男判刑9年

高院依傷害致死罪判鄭男9年。示意圖。（資料照）

2023/05/18 18:21

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣鄭姓男子讓罹患糖尿病的郭姓友人住進自己租住的套房，卻被他打到不良於行，導致大小便失禁，甚至痛毆打到鮮血飛濺天花板，凌虐17天後傷重不治，鄭男被檢方依殺人罪起訴；一審認定涉犯傷害致死罪判刑10年，上訴後，高等法院今改判9年徒刑，可上訴。

檢警調查，鄭男2021年6月安排郭男住進他的租屋處，卻處處看郭男不順眼，同年7月14日到30日期間，郭男被他打到不良於行，糖尿病用藥已吃完，不斷要求鄭男協助他喝水、吃麵、吃消炎藥等，鄭男均不理會。

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期間，鄭男見郭男大小便失禁造成髒亂，更加火大，拿電線或徒手打郭男頭、胸等處，打到右耳挫裂組織壞死、頭部皮下組織大面積出血、胸壁大面積出血及軟組織壞死發炎、多根肋骨骨折、左膝及左小腿壞死性筋膜炎，血跡甚至噴到牆壁、衣櫃、天花板。

郭男始終無法控制大小便，鄭男將他移到浴室，故意錄影說，「都是屎，我也不知道怎麼做……，我朋友做到這樣……，不然你們跟我說好了」。郭男傷勢嚴重，7月30日因敗血性肺栓塞死亡。鄭男發覺他身亡，才請管理員叫救護車，假意急救，但救護人員發覺郭男身體冰冷、手腳僵直，研判死亡多時。

鄭男辯稱，郭男是自己跌倒受傷，但檢察官認定是遭施暴死亡，將鄭男依殺人罪起訴。

新竹地院認為，鄭男明知死者是糖尿病患者，竟持續毆打成傷，且未及時送醫導致死亡，惡性重大，也未和被害人家屬和解賠償，依傷害致死罪判刑10年。

檢方和鄭男均上訴高等法院，檢方主張鄭男涉犯不作為殺人罪，鄭男則僅承認犯傷害罪，否認涉傷害致死罪。

高院認定檢方並未舉證證明鄭男有何「法律上防止被害人死亡之義務」，且無法認定鄭男有不確定殺人故意，而觸犯殺人罪，另認定鄭男辯詞不可採，但合議庭依據法醫研究所鑑定認為，郭男有部分傷勢可能是自摔或急救造成，故酌減鄭男的刑責，改判為9年徒刑。

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