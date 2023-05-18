中捷事故 議員指外籍人士趴著用腳頂住車「國人缺乏災防觀念」

中市議員江和樹指國人缺災防自救，中捷綠線事故發生當下，外籍人士是趴下且用腳頂住，但國人卻往後跑。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/18 17:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線事故的監視器日前已公布，市議員江和樹今天在市議會質詢時表示，從當天的影片看出，當車廂民眾發現將撞上吊臂時，台灣人全部往後跑，但是加拿大籍的乘客卻是趴下，用腳頂住，而其他往後跑乘客則在遭的那一剎那遭彈回來，他要求消防局要加強防災防救觀念。

消防局表示，消防局在在災害防救的宣導上不遺餘力，也積極向地方推廣，地震來時要就地掩護，但一般民眾對如此應變能力有待加強，國外的演習在意的從生活中得知訊息，會再加強宣傳，一旦碰到違害生命安全要去保護自己。

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市議會今天進行警消環衛的業務質詢，市議員江和樹在議場公布中捷綠線10日發生事故當天的影片，江和樹表示，看到這短短幾秒的影響，覺得台灣人遇到災害的應變跟外國人有相當大的差別。

江和樹表示，從影片得知，在列車撞上吊臂之際，很多台灣乘客是往後跑，而當時列車中的加拿大籍人，卻趴著用腳頂住車，而在撞上一剎那，往後跑的乘客卻是被衝擊力彈回來。

江和樹表示，希望消防局能重視民眾防災自救的宣傳，民眾對防災演變不知如何保護自己，要加強宣傳懂得保護自己。

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