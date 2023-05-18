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    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警搜尋未發現爆裂物

    科博館昨收到炸彈恐嚇信，警方出動搜尋。（科博館提供）

    科博館昨收到炸彈恐嚇信，警方出動搜尋。（科博館提供）

    2023/05/18 16:29

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館昨天下午5點31分收到恐嚇信，指遭放置9顆炸彈，預計今天上午11點引爆，館方昨緊急向轄區派出所報案，台中市警方獲報前往現場，除刑警大隊支援，並出動科偵組及警犬隊，現場搜索清查2、3小時後，未發現爆裂物，確認虛驚一場；警方清查恐嚇信來自境外IP，與之前國內類似恐嚇事件疑為同一集團所為。

    科博館指出，昨日閉館後約下午5點31分收到恐嚇信，恐嚇信件主旨直接寫明「遙控炸彈已經安裝在國立自然科學博物館」，因內容提及「9顆遙控炸彈已經安裝」，預計在18日上午11點引爆，館方不敢大意立即報警，並通報教育部校安中心及終身教育司。

    館方強調，因該館每日下午5點閉館，17日收到恐嚇信時民眾均已離場，工作人員也完成清場，報警後，館方配合警方「分組巡場」，晚間歷經1個多小時清查完畢，約在晚間7點20分清查完全館各角落，確認沒有疑似爆裂物。

    科博館指出，今天是「518博物館日」，該館正常開館，上午8點半至11點警方也加派員警到博物館加強巡察，確保安全。

    台中警方指出，出動約10餘名人力前往確認爆裂物，經約2小時館內外搜索，確認沒有爆裂物，根據科博館提供的信件追查IP位置，初步掌握IP在境外，疑為境外人士所為。

    近來國內陸續有公共場所接炸彈攻擊恐嚇信，台中市議員李中今日下午在市議會質詢台中市警局長李文章，台中是否有類似恐嚇信，李文章證實有收到，讓事件意外曝光。

    科博館收到炸彈恐嚇信，警方今日再度前往確認安全。（科博館提供）

    科博館收到炸彈恐嚇信，警方今日再度前往確認安全。（科博館提供）

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