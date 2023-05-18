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    毒蟲撞死警察 彰化國民法官參審第一案

    員警高偉倫噴飛10多公尺，送醫仍傷重不治。（資料照，民眾提供）

    員警高偉倫噴飛10多公尺，送醫仍傷重不治。（資料照，民眾提供）

    2023/05/18 15:28

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年37歲的吳柏翰，今年大年初二，疑似吸毒駕駛，從後方追撞彰化警分局現年29歲的員警高偉倫，高員噴飛10多公尺，送醫仍傷重不治。彰化地檢署今依照國民法官法程序提起公訴，並進入審判程序，這也是該法施行以來彰化縣的第一案。

    該起事故發生在1月23日，高偉倫年節是第二批休假人員，大年初二值勤結束就放假，下班後騎車返回租屋處，準備收拾行李返回高雄與家人團圓，沒想到行經彰興路、聖安路口停等紅燈時，卻慘遭毒駕吳男從後方追撞噴飛10多公尺，送醫後不治身亡。

    吳男肇事後因受傷住院且疑吸毒神智恍惚，警方在他身上及車內查獲10多包毒品，他辯稱當時從員林出發返回彰化找朋友，而車禍當下因精神恍惚，陷入昏睡才發生事故。

    彰化地檢署指出，吳男在彰化市彰興路段，於施用毒品後有不能安全駕駛情形，仍駕車上路致肇事撞高員致死，經偵查、蒐證後，認吳男前於2014年因酒醉駕車之公共危險罪行，經法院判決有罪確定，10年內再犯不能安全駕駛因而致人於死罪，涉犯刑法第185條之3第3項前段服用毒品駕車致人於死，法定刑係無期徒刑或5年以上有期徒刑之罪，於近日偵查終結，依法提起公訴，在押吳男亦於今日隨案移送法院，該案為彰化於國民法官法實施後之第一件國民參與審判案件，正式啟動並進入審判程序。

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