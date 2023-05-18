三寶大媽內側車道超狂鬼切 熊貓外送員衰被撞傷

黑色轎車自內側車道逕行右轉。（擷自「社會事新聞影音」）

2023/05/18 15:35

〔記者許國楨／台中報導〕網路社群今天瘋傳1則車禍事故影片顯示，一輛轎車行經台中市北屯區一處路口時，竟直接自內側車道逕行右轉，導致一名騎車外送員因閃避不及直接撞上，當場連人帶地受傷送醫，大批網友在影片下方留言，抨擊簡直是三寶駕駛、路上不定時炸彈，警方則表示，將進一步釐清肇因及責任歸屬。

根據該則在網路社群「社會事新聞影音」流傳的影片顯示，違規地點是在北屯區環中東路二段與軍福17路口，一輛黑色轎車，沿環中東路往軍福16路方向行駛於內側車道，途中無視外側車道還有停等紅燈的自小客，自前方空隙硬切到外側車道後就直接右轉軍福17路。

請繼續往下閱讀...

此時同向另輛熊貓外送員的機車沿最外側車道行駛，疑被自小客擋住視線，壓根未看到右轉轎車，煞車不及下直接攔腰撞上，「碰！」的一聲巨響，機車當場連人帶車倒地，網友則以「內線車道超狂鬼切 外送慘遭擊落」形容此車禍，引發「簡直是三寶駕駛」、「太扯了」、「路上不定時炸彈」等抨擊。

轄區第五分局指出，該事故發生在17日下午近5時許，56歲王女駕駛轎車沿內側車道直行，因直接在路口右轉，與同向沿外側車道騎車直行的35歲賴男發生碰撞，除轎車右側車身及機車車頭毀損外，賴男也因此全身多處擦挫傷送醫，經對兩造酒測均無飲酒反應。

警方表示，經初判肇因，轎車因違反特定標誌（線）禁制釀禍，機車尚未發現肇事因素，除送交大進一步鑑定釐清外，也呼籲民眾行駛於道路應遵守交通規則，於多車道道路右轉彎，應先駛入外側車道，以免造成其他用路人危險。

騎車的熊貓外送員閃避不及與轎車碰撞。（擷自「社會事新聞影音」）

發生事故路口。（民眾提供）

發生事故路口。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法