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    董克輝高調不受控早在幫內惹議 吃不起虧害華山幫遭剿

    華山幫主嫌董克輝行事高調，早在幫內惹議，這次害得自己幫會遭剿。（記者徐聖倫攝）

    華山幫主嫌董克輝行事高調，早在幫內惹議，這次害得自己幫會遭剿。（記者徐聖倫攝）

    2023/05/18 13:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕不受控！新北市上月由於竹聯幫弘仁會、華山幫2幫會鬥爭，分別在板橋、土城發生槍擊案，雙方10天內開69槍，警方剿滅弘仁會後，昨再度出擊，逮回槍擊案華山幫幕後主使董克輝與其幫眾共6人。有知情人士透露，華山幫本來非常低調，以賺錢為主要路線，但董嫌過於年輕不受控，才會引發幫派大戰，讓華山幫高層也很頭疼。

    據了解，華山幫其中一處據點為新北市土城區的巨新當鋪，幕後金主是綽號「風斗」的陳姓男子，而陳男不太過問當鋪詳細運作，主要負責人就是董嫌。

    董嫌早在20出頭歲就開始混跡江湖，主要混跡新北，都是靠販毒為生，是警局常客，被警方抓的次數多不勝數。而董嫌除了販售各級毒品成品外，也販售毒品原料，新北市刑警大隊就曾因董嫌販售安非他命原料「麻黃素」將其法辦過，但董嫌服刑完畢或交保，只要沒在獄中就是在販毒。

    知情人士指出，由於華山幫是較老的幫會，現在都是以賺錢為主，盡量避免動干戈，行事作風極度低調，甚至有不少成員都沒有案底，就是出了一個不受控的董嫌。事實上不少幫內大老早對董嫌高調作風有異議，但沒有惹出大事也就採放任態度，直到董嫌與弘仁會交惡互開槍，這才讓低調的華山幫躍上新聞版面。

    警方表示，跟監弘仁會幹部「鯨魚」並對其座車開槍，這一切都是董嫌一手規劃，包含裝設GPS信號發射器、槍枝提供等，都在董嫌的計畫內，他唯一沒算到的，就是自己也會被警方逮捕法辦。

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    警方攻堅進入巨新當鋪查緝。（記者徐聖倫翻攝）

    警方攻堅進入巨新當鋪查緝。（記者徐聖倫翻攝）

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