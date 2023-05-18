律師轟法官免職是「司法院結論」 懲戒法院回擊「子虛烏有」

士院法官姜麗香（左）、雄院法官侯弘偉（右）被懲戒法院判決免除法官職務，轉任司法事務官。 （資料照）

2023/05/18 13:25

〔記者吳政峰／台北報導〕懲戒法院認定士林地院法官姜麗香獲悉一名少年疑似遭性侵，卻未依法於24小時內通報，還把案情告知高雄地院法官侯弘偉；侯則提供法律意見與訴訟建議給性侵嫌犯，兩法官違反法官倫理規範、情節重大，日前判免職，轉任司法事務官。其中一人的辯護律師發文轟判決是「司法院的結論」，懲戒法院則回擊「子虛烏有」。

律師批評這是虛偽的審判獨立，充滿謊言，第一次開準備程序庭時，受命法官的態度其實就透露了心證，或者，更正確的說，是司法院的結論，透過受命官來實踐。更別說，那之後各種違反公平原則，已經預斷的偏頗，還有程序上的武器不對等。

請繼續往下閱讀...

律師表示，姜法官不是被制度、高層霸凌的最後一個孤獨的個案。如果，司法實務者仍然噤聲，漠視甚至容忍審判獨立被司法行政踐踏，那麼，下一個被害人就會依然存在，而且，是不斷持續重演。

律師預告不會放棄，而且，會把不存在的證據、莫須有的理由，一一揭示。

懲戒法院回擊，本案由2位參審員與3位法官依據法律與證據獨立審理，合審合判，未受任何干涉，判決結果可受外界公評，但辯護律師卻誣指受命法官及合議庭曲意捏造證據、偏頗構陷受懲戒人、司法行政踐踏審判獨立，所述全屬子虛烏有、惡意中傷之詞，特予嚴正駁斥。

懲戒法院指出，本案仍可上訴，當事人及其辯護律師如對本案判決不服，應循法定程序尋求救濟，於法庭上提出主張與證據說服法院，而非於毫無憑據下以不實言論對外污衊法院、斲傷司法尊嚴，甚至藉此對法院施加輿論壓力、損害司法公正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法