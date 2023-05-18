杜忠誥、李轂摩大師書法遭仿冒 2嫌line群騙300多人

莊姓、孫姓男子，日前透過line群組以競標拍賣方式，販售大量古董文物，其中包含多幅仿冒杜忠誥及李轂摩兩位大師的書法作品。（記者鄭景議翻攝）

2023/05/18 13:17

〔記者鄭景議／台北報導〕莊姓、孫姓男子，日前透過line群組以競標拍賣方式，販售大量古董文物，其中包含多幅仿冒杜忠誥及李轂摩兩位大師的書法作品，群組成員達300多人，拍賣商品數量數百件，保二刑大警方一月持搜拘票逮捕莊、孫2人，並查扣贗品書法畫作3幅、偽造鈐印53件及書法字帖1幅等相關證物，依違反著作權法及刑法偽造文書罪移請新北地檢偵辦。

警方表示，日前接獲民眾報案，指稱有人透過LINE群組以競標拍賣方式販售大量骨董文物，其中包含多幅仿冒書法大師杜忠誥及李轂摩的書法作品，經深入調查，經創作者親自鑑定，確認拍賣商品為仿冒品，遂申請搜索票至新北市淡水區、台北市大安區等2處執行搜索，並逮捕莊、孫2人。

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警方指出，我國著作權法是採取「創作保護原則」，書法畫作屬於美術著作，作品由創作者創作完成那一刻開始就受著作權法保護；該群組所販售之仿冒書作，其筆畫結構、筆觸精神、落款署名均不同，甚至鈐印也均不一樣，偽刻的印章，比對創作者之作品集可明顯辨識。

警方還說，藝術家經常會在作品上簽名或印文，用以表示該幅畫為其所繪之意，在法律上屬於「準私文書」，依據刑法第220條，在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，為偽造、變造私文書罪，最重可判五年有期徒刑。

警方呼籲，依據著作權法第91條規定，意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬以上200萬以下罰金，民眾切勿以身試法。

警方表示，日前接獲民眾報案，指稱有人透過LINE群組以競標拍賣方式販售大量骨董文物，其中包含多幅仿冒書法大師杜忠誥及李轂摩的書法作品。（記者鄭景議翻攝）

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