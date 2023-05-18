4度酒駕罰不怕！男「毒駕」狂飆闖紅燈 釀2死1重傷被起訴

劉俊龍肇事後立刻棄車逃逸，將車頭撞爛的轎車丟在現場。（民眾提供）

2023/05/18 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中畢業、有4次酒駕惡劣紀錄的48歲光頭男子劉俊龍，今年1月15日晚間，吸食安非他命毒品後無照「毒駕」，開車於台中市東區狂飆闖紅燈，撞上65歲葉姓男子與連姓姊妹3人，造成葉男、連姓妹妹人死亡、連姓姊姊重傷悲劇，劉男立刻棄車逃逸，搭計程車躲到朋友的住處，3小時後被警方逮捕，台中地檢署依毒駕致死等罪名起訴。

此案也是台中地方法院第7起國民法官審理案，台中地院目前累計7宗國民法官審理案，高居各法院之冠，其次是新北地院的6件，第三是新竹地院的3件。

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中檢起訴指出，劉男曾有4次酒駕紀錄（包含1次肇事逃逸），判刑記錄分別是2016年判刑各2月、4月（兩次），2017年判刑各4月、1年2月（肇事逃逸），第四次則是在去年（2022年）1月判刑6月，他的駕照已經因酒駕而吊銷。

劉男今年1月14日吸毒後，於翌日（15日）晚間駕駛轎車，於路上擦撞另一轎車，之後肇事逃逸，猛踩油門在台中市區連闖數個紅燈，甚至逆向行駛，想躲避警察攔查，於中市東區東光園路與振興路口高速闖紅燈時，撞上兩輛機車，葉姓騎士當場失去生命跡象，送醫搶救不治，雙載的連姓姊妹受傷送醫，妹妹因傷勢過重不治。

目擊民眾還描述說，劉男肇事後迅速棄車逃逸，還向附近店家詢問「有沒有警察追我？」隨後搭計程車到烏日區找朋友，藏匿於朋友住處，中市警局第三分局很快於當天深夜11時許，亦即案發後3小時，於烏日區抓到他。

警方委託醫院抽血檢驗，沒有酒精反應，但有毒品反應，中檢偵查終結，依毒駕肇事致人於死罪、肇事逃逸罪、毒駕過失傷害罪起訴。

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有4次酒駕紀錄的劉俊龍，涉毒駕撞死2人、1人重傷，是台中地方法院第七起國民法官審理案。（民眾提供）

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