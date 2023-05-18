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    遵從義交指揮紅燈前行 轎車一滑「碰」撞倒機車

    男子因轎車等紅燈時已超過停止線，義交請其往前行，卻不慎撞倒前方機車。（民眾提供）

    男子因轎車等紅燈時已超過停止線，義交請其往前行，卻不慎撞倒前方機車。（民眾提供）

    2023/05/18 12:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區大順二路與大豐二路口，昨天（17日）上午9點半左右發生一起轎車撞機車事故，從轎車行車記錄器可見，當時行駛在大順二路的轎車為紅燈，但前方義交要求轎車往前行，未料轎車往前不久即撞倒前方從建興路要切往大豐路的機車，警方表示，將交由交通分隊進一步釐清肇責。

    三民二分局交通組指出，大順二路目前正在做輕軌施工，捷運局因此申請義交在相關路口做交通指揮，該路口從建興路出來經大順二路往大豐二路，原本就因未直接對向而需斜切，因輕軌施工圍籬，使得建興路往東接大豐路的車輛需稍微右轉才能通過大順路口。

    警方指出，當時41歲林男開車沿大順二路往南直行，至大豐路口時燈號轉紅燈，但林男的轎車超越車輛停止線，因此義交在第一波東西向車輛往大豐路通行後，要求林男車子通過路口以免擋住後方從建興路綠燈出來的車輛，林男原先未有行動，但義交輕拍其車頭再度提醒，林男因此往前滑動車子，卻未注意前方63歲許女騎乘的機車，雙方因此發生碰撞，導致許女手腳多處擦挫傷送醫治療。初步研判為林男未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    有民眾看到影片，發現該路口掛有禁止左轉號誌，質疑當時許女及多名騎士違規左轉，不過，警方說明，許女是東西向綠燈號誌，即當時是從建興路出來經大順二路口往大豐路方向，非違規左轉。

    至於林男是依義交指揮他往前開，不慎撞到前方從建興路出來欲往大豐路的許女機車，對此，警方表示，經審視林男提供的行車記錄器影像畫面，義交指揮自轎車駕駛於紅燈時向前行駛，發生交通事故致人受傷，相關肇事案件已交通分隊依規定受理及測繪，肇事責任經調閱相關事證後，再予分析研判。

    轎車在大順二路與大豐路口停紅燈，因已超越停止線，影響右側從建興路口出來往大豐二路的車輛，義交因此請轎車駕駛往前通過路口。（民眾提供）

    轎車在大順二路與大豐路口停紅燈，因已超越停止線，影響右側從建興路口出來往大豐二路的車輛，義交因此請轎車駕駛往前通過路口。（民眾提供）

    轎車依義交指揮卻與機車發生擦撞。（民眾提供）

    轎車依義交指揮卻與機車發生擦撞。（民眾提供）

    建興路經大順二路口接大豐二路需斜切，目前因輕軌施工圍籬，致使車輛通行時需右轉才能過大順二路口。（翻攝自Google Map）（記者許麗娟攝）

    建興路經大順二路口接大豐二路需斜切，目前因輕軌施工圍籬，致使車輛通行時需右轉才能過大順二路口。（翻攝自Google Map）（記者許麗娟攝）

    有民眾質疑騎士違規左轉，但警方指出騎士是從建興路口出來往與大豐二路口方向，是綠燈行駛。（翻攝自Google Map）

    有民眾質疑騎士違規左轉，但警方指出騎士是從建興路口出來往與大豐二路口方向，是綠燈行駛。（翻攝自Google Map）

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