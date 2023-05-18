男頭戴安全帽卻稱「走路摔傷」 監視器揭酒駕送辦

董男酒駕載鄭男自摔受傷。（讀者提供）

2023/05/18 12:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕70歲董姓及鄭姓男子日前共乘機車自摔受傷，警方到場只見董男戴安全帽，卻不見機車，2人辯稱走路跌倒受傷。警方調閱監視器畫面戳破謊言，董男酒測值超標法辦，鄭男則因被載「連坐」，最高挨罰1萬5000元。

5月15日下午5點多，高雄市左營分局舊城派出所獲報，指左營舊城火車站前發生機車自摔受傷事故，員警趕到現場調查，董男及鄭男都否認騎機車，但因董男戴安全帽，卻不見機車，直覺不單純。

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警方指出，董男與鄭男到台南聚餐，機車停放左營舊城火車站附近的停車格，鄭男辯稱，返回時，他不讓喝酒的董男騎機車，2人的傷勢來自走路不慎摔倒。

警方調閱監視器畫面，可見2人共乘機車自摔，後座穿長袖外套的乘客，起身扶正機車，駕駛者遲遲無法站起，另有一路人在旁觀看。

雖然影像模糊，看不到車牌號碼，無法證明自摔的就是董男及鄭男，2人繼續否認，但最後董男坦承酒駕，酒測值高達0.49毫克，警方將他依公共危險罪嫌法辦，鄭男則因為是同車乘客，依違反道路交通管理處罰條例第35條開單告發，罰金6000元至1萬5000元。

警方強調，董男及鄭男自摔後，由鄭男將機車牽回數十公尺外的機車格，雙雙否認酒駕，但監視器揭露真相。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

董男（右）酒駕超標，鄭男（左）連坐挨罰。（讀者提供）

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