彰警新任交通隊長李四川就任 他宣示先做這件事

彰化縣警局新任交通隊長李四川今走馬上任，他宣示首要之務是降低彰化縣的交通事故。 （記者湯世名攝）

2023/05/18 11:04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局卸、新任交通隊長今天交接，新任交通隊長李四川宣誓就職，他宣示上任之後首要之務是要降低彰化縣的交通事故，並且從交通工程、交通執法、教育宣導等3大面向來著手，另外就是汽機車禮讓行人這部分也是未來執行重點。

今天交接典禮在彰化縣警局局本部舉行，由警察局長張國雄主持，原交通隊長林神改調任警務參，遺缺由彰化分局副分局長李四川接任，警務參邱韻儒則接任防治科長。李四川上任後，旋即趕赴議會參與分組審查。

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李四川是中央警察大學第61期外事系畢業，歷任保安科股長、秘書科局員、行政科科長、田中警分局副分局長，由於積分排名名列前茅，因此從眾多人選中脫穎而出，如何改善彰化縣居高不下的交通死亡人數，是他上任後的首要課題。

至於任期僅10個多月的林神改，因身體因素申請調往內勤，經警局報警政署核定批准，林神改對此表示，他的身體的確有狀況，因此請調內勤。

彰化縣去年交通死亡人數居高不下，不料今年初又發生員警遭撞死，以及連續多起死亡車禍，縣級民代又屢屢要求縣警局拿出整頓交通的成績，當時地方即盛傳林神改向長官提出申請調往內勤，不過縣警局長張國雄甫上任，極需力求穩定，因此予以慰留，林神改因此又留下來繼續打拚，沒想到最終仍因身體因素離開交通隊。

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