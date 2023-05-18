為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰警新任交通隊長李四川就任 他宣示先做這件事

    彰化縣警局新任交通隊長李四川今走馬上任，他宣示首要之務是降低彰化縣的交通事故。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警局新任交通隊長李四川今走馬上任，他宣示首要之務是降低彰化縣的交通事故。 （記者湯世名攝）

    2023/05/18 11:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局卸、新任交通隊長今天交接，新任交通隊長李四川宣誓就職，他宣示上任之後首要之務是要降低彰化縣的交通事故，並且從交通工程、交通執法、教育宣導等3大面向來著手，另外就是汽機車禮讓行人這部分也是未來執行重點。

    今天交接典禮在彰化縣警局局本部舉行，由警察局長張國雄主持，原交通隊長林神改調任警務參，遺缺由彰化分局副分局長李四川接任，警務參邱韻儒則接任防治科長。李四川上任後，旋即趕赴議會參與分組審查。

    李四川是中央警察大學第61期外事系畢業，歷任保安科股長、秘書科局員、行政科科長、田中警分局副分局長，由於積分排名名列前茅，因此從眾多人選中脫穎而出，如何改善彰化縣居高不下的交通死亡人數，是他上任後的首要課題。

    至於任期僅10個多月的林神改，因身體因素申請調往內勤，經警局報警政署核定批准，林神改對此表示，他的身體的確有狀況，因此請調內勤。

    彰化縣去年交通死亡人數居高不下，不料今年初又發生員警遭撞死，以及連續多起死亡車禍，縣級民代又屢屢要求縣警局拿出整頓交通的成績，當時地方即盛傳林神改向長官提出申請調往內勤，不過縣警局長張國雄甫上任，極需力求穩定，因此予以慰留，林神改因此又留下來繼續打拚，沒想到最終仍因身體因素離開交通隊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》逃亡潮？彰縣79警官請調 超越六都居全國之冠
    2023/05/07 12:24

    獨家》逃亡潮？彰縣79警官請調 超越六都居全國之冠
    南投警界大調動 8分局長全換人
    2023/02/09 16:27

    南投警界大調動 8分局長全換人

    升息末端雙收益組合
    雲縣警察局新任主任秘書丶督察長布達 6新任分局長交接
    2023/02/09 13:17

    雲縣警察局新任主任秘書丶督察長布達 6新任分局長交接
    屏東縣警局主祕及屏東、里港、枋寮3分局長 今交接就任
    2023/02/09 11:41

    屏東縣警局主祕及屏東、里港、枋寮3分局長 今交接就任

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播