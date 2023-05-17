丈夫幫買票 嘉義新港鄉代被判當選無效

新港鄉民代表何文珊因先生洪茂睿涉賄選，嘉義地院判決當選無效。（資料照）

2023/05/17 19:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉鄉民代表何文珊的丈夫、前鄉代洪茂睿為助她勝選，去年選舉期間以每票500元代價買票，嘉義地檢署起訴洪茂睿，何文珊雖獲不起訴處分，但檢察官認為洪男交付選民現金，何女有共同參與、授意而不違背本意情形，屬共同賄選行為，同時對何女提起民事當選無效之訴，嘉義地方法院今判決何文珊當選無效，可上訴。

嘉義地院指出，合議庭審酌何女與洪男結婚已4年、婚後居住一起，洪男曾擔任鄉代，兩人具有參與競選事務經驗，且洪男是何女競選團隊重要成員，洪男進行賄選重大決定前，豈有不先與何女商議而自作主張掏錢行賄之理？因此，何女對先生洪男賄選全然不知而未同意或任其賄選，顯然違反常理。

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嘉義地院指出，審酌現今選戰動員投入的人力、物力龐大，各候選人為統籌選戰，成立競選團隊全力以赴，且該團隊重要幹部在為候選人贏得勝選目標下，乃由候選人直接或間接授權、監督從事選舉各項相關事務，競選團隊人員與候選人間形成緊密共同體，因此公職人員選舉罷免法第120條所稱「當選人之行為」範圍，包括當選人或直接、間接認可從事競選人員；當選人當選前，對競選團隊工作人員負有選任、監督責任。

嘉義地院指出，綜上所述，何女對洪男行賄知情且同意、容任，自應負起當選無效責任，嘉檢提當選無效之訴屬有理由，應予准許。

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