看過來！「台版柬埔寨案」首腦7萬多顆泰達幣要賣了

綽號「藍道」的詐團首腦杜承哲遭警方移送法辦，杜所持有的犯罪所得「泰達幣」7萬3432顆將被拍賣。（記者徐聖倫攝、士林分署提供；本報合成）

2023/05/17 17:23

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦釀3死的「台版柬埔寨」詐騙集團案，去年底已起訴重要幹部傅榆藺等29名被告，上月再逮回首腦杜承哲等7人，並查扣杜嫌持有的犯罪所得「泰達幣」7萬3432多顆，近期也決定本月23日上午與行政執行署士林分署共同拍賣。這將是國內目前為止「最大宗」的虛擬貨幣拍賣會。

士檢先前掌握杜承哲會前往新北市土城區少年觀護服勞役，上月10日指揮警方到場逮人，並聲押禁見獲准。偵查過程中，士檢發現杜嫌持有犯罪所得泰達幣7萬3432多顆，為了保存犯罪所得，為日後追償或沒收，士檢、士林分署決定本月23日舉辦拍賣會進行拍賣。

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士林分署提到，本次拍賣會定有底價，但底價無法透露，需由應買人到場喊價競標，當天只要出價最高且達底價，就有機會將泰達幣轉入「冷錢包」中。

士林分署進一步說明，這次查扣的泰達幣，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，不同於其他類型虛擬貨幣其價格漲跌幅度大，又因為泰達幣有價值穩定的特性，在全球市場上相當普及，備受幣圈喜愛，歡迎有興趣投資泰達幣的應買者，23日前往拍賣會競標。

綽號「藍道」的詐團首腦杜承哲遭警方移送法辦，杜所持有的犯罪所得「泰達幣」7萬3432顆將被拍賣。（記者徐聖倫攝）

「台版柬埔寨」首腦杜承哲持有犯罪所得泰達幣7萬3432顆，士檢、士林分署定本月23日進行拍賣。（士林分署提供）

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