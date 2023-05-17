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    歹徒寫錯字還盜領30萬得手 屏東萬丹農會發聲明致歉

    屏東縣萬丹鄉農會發表聲明致歉。（取自萬丹鄉農會臉書）

    屏東縣萬丹鄉農會發表聲明致歉。（取自萬丹鄉農會臉書）

    2023/05/17 17:36

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕有網友昨天（16日）在網路社群PO文，指萬丹鄉有人假冒農會職員到宅，欲騙取一名婦人存摺及印章；警方調查發現，到訪者為行員無誤，到宅原因是提款單的「拾」字書寫錯誤希望能更正，不料，進一步追查更發現，婦人的存摺與印章已遺失也根本沒有去領錢，而是歹徒冒領得手30萬元，萬丹鄉農會今天（17日）發出聲明致歉。

    萬丹鄉農會聲明稿指出，事實經過為昨天（5月16日）有人代婦人於下午3點26分至農會會新庄延伸櫃領款，因取款條金額大寫「拾」字書寫錯誤，櫃檯同仁事後發現，電話聯絡家中數通皆無法接通。便於當日營業結束後立即至顧客家中拜訪，而導致被誤認為是詐騙人員。

    農會農明稿表示，今日（17日）經農會信用部主任與社皮派出所員警一同拜訪當事人女士確認後，請當事人確認存習及印鑑是否還在，當事人確認後才驚覺，表示存摺及印章均已遺失，並立即報案處理。農會後續將全力配合司法單位偵辦。

    萬丹農會也指出，為避免再次發生類似情形，日後需前往客戶住處所，將會同當地村長一同前往，以証明同仁身份並釐清相關事件原由，以免造成客戶疑慮，並持續加強員工業務的教育訓練。

    萬丹鄉農會聲明指出，經由此事件也呼籲在地鄉親，近來小偷及詐騙集團行事猖獗，請鄉親提高警覺，以免受騙。「本次事件造成社會恐慌及疑慮，萬丹鄉農會深感抱歉，並在此致上十二萬分歉意。」

    屏東警分局初步調查，持被害婦人存款與印鑑領錢者為1男1女，盜領金額為30萬元，已調閱監視系統影像全力追查嫌犯下落。

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