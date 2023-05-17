台中1-4月火災數已超去年半數 15年以上消防車連3年六都最多

火神的眼淚，台中到4月火災數逼近去年全年半數，議員質疑，台中15年車齡以上的消防車連3年六都最多，如何救災。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/17 17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕電視劇「火神的眼淚」2年前引起各界關注消防員權益及設備，台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達等人，今日在議會質詢時指出，台中市今年至4月止已發生788件火警，逾去年火災發生總次數的一半以上，但台中市車齡15年以上的消防車數量卻是連3年排六都之最，甚至未降反增，從32.16％，到去年成長到43％，促消防局加速檢討汰換；台中市消防局長孫福佑指出，已申請消防署經費，預計到明年可汰換80餘部消防車，讓老舊消防車佔比降到21.1％。

謝志忠指出，台中市的火警發生數，去年比前年增加，今年到4月份也已發生788件，已達去年火災發生總次數的一半以上，根據消防署的統計年報，逾齡15年以上消防車比例，台中市近3年都是六都最高，而且逐步上升，從2020年的32.16％、2021年增為42.9％，到去年再增為43％，不但連3年是六都最多，更逐年增加，老舊的消防車如何應付火災事件救災，要求市府應提出明確計畫，加速汰換消防車輛，確保市民生命財產安全。

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張玉嬿與黃守達也說，消防車輛出勤次數逐年增加，災害的類型也越來越大規模，老舊消防車輛難以應付重大災難的救災；王立任指出，高雄15年以上消防車可以汰換降到5％，中市還在43％嚴重落後，中央用特別統籌款汰換消防車可見其重視，但相較第一期高雄可以爭取到3億多萬補助，中市只爭取到約8千多萬補助，要求消防局未來爭取任何中央補助要提前做好準備，盡全力來爭取，確保消防人員救災的生命安全。

孫福佑指出，已爭取到中央補助一億多，加計市府補助一億多，推動消防車汰換，預計在2024年底前汰換80餘部消防車，15年以上消防車佔比可降到21.1％。

眾人另關切消防人力，指出，根據消防署統計年報，消防人員服務人口比的標準是1:1100，台中市到去年仍在1:1636，雖然有逐年下降的趨勢，但是下降極為緩慢，仍居六都第二高，要求消防局盡快提出對策，積極補足消防人員，孫福佑表示積極爭取中。

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