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    改裝噪音車聚集八里 警攔獲飆車族祭19張罰單、3飆仔送辦

    大批飆車族今天凌晨聚集新北市八里文化公園一帶，蘆洲警方出動查緝，攔獲19名飆車族、祭出19張罰單，遏止飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    大批飆車族今天凌晨聚集新北市八里文化公園一帶，蘆洲警方出動查緝，攔獲19名飆車族、祭出19張罰單，遏止飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/17 16:46

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里居民今天凌晨報案，指稱大批改裝噪音車聚集左岸河畔的文化公園，高分貝噪音擾人清夢，蘆洲警方趕往查緝，並在附近易飆車路段設置攔檢點，共攔獲19台飆車族，祭出19張罰單，其中3名車主因車速過快，明顯飆車，警方再依公共危險罪嫌送辦。

    警方調查，今天凌晨0時接獲民眾報案，大批改裝車聚集八里區文化公園，打算往台61線西濱路段飆車，由於高分貝排氣管巨響嚴重擾民，希望警方加強查緝、取締。

    警方獲報，立即派遣八里所等警力查緝，搭配附近設置攔檢點，當場攔獲20餘輛機車，其中4輛機車因拔除消音器，產生高分貝噪音，嚴重擾民明顯違法，警方將轉報監理單位，要求車主驗車開罰；警方共對飆車族祭出19張罰單，其中2台機車以口罩遮蔽車牌，另3輛機車因高速競駛、飆車，警方也依公共危險罪偵辦，並通知車主到案說明，約制飆車歪風。

    蘆洲警分局表示，八里文化公園一帶鄰近西濱，道路寬廣，成為飆車族群聚熱點，警方今天凌晨獲報，派遣線上警力到場查緝，安排警力於周遭易飆車路段設置攔檢站加強取締。

    警方今天凌晨攔獲20餘台機車取締違規，並透過監視器調閱車輛飆車等違規告發，共告發10起闖紅燈、2起未戴安全帽、2起遮蔽號牌、3起危險駕車、1起未裝設後照、1起拒絕停車接受稽查逃逸，都將通知車主到場。

    蘆洲分局指出，晚間10時至隔日上午6時，民眾使用未通過主管機關噪音審驗，或檢驗合格排氣管車輛行駛於道路，將依違反噪音管制法第8條迭次處罰，最高可處30000元罰鍰；汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，將依違反道路交通管理處罰條例第18條，最高可處9600元罰鍰。

    警方提醒，車主隨意改裝車輛，除須繳納罰單，環保局也會要求限期改善，直到複驗合格為止，呼籲民眾勿刻意改裝製造噪音，不但擾民，自身荷包也會失血。

    大批飆車族今天凌晨聚集新北市八里文化公園一帶，蘆洲警方出動查緝，攔獲19名飆車族、祭出19張罰單，遏止飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    大批飆車族今天凌晨聚集新北市八里文化公園一帶，蘆洲警方出動查緝，攔獲19名飆車族、祭出19張罰單，遏止飆車歪風。（記者吳仁捷翻攝）

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