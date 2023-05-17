啪啪12歲小女友被發現 男2年嘿咻2次判入監

劉男被控在小語（化名）12歲、14歲時，各發生過1次性行為。基隆地院將劉男依對未滿14歲女子性交等罪，合併判處2年6月徒刑。（資料照）

2023/05/17 14:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓男子5年前，透過友人結識1名年僅12歲少女（小語），交往成為男女朋友後，被控趁小語12歲及14歲時，與小語各發生過1次性行為。基隆地院審結，將劉男依對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪各判處2年與10月徒刑，合併判2年6月徒刑。

判決指出，25歲劉姓男子是在5年前，經過友人介紹結識年僅12歲的小語，2人交往後成為男女朋友；劉男逞一時私慾，把小語帶回租屋處嘿咻。

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2020年11月間某日中午，劉男趁小語放學，又把小語帶回租屋處嘿咻得逞。劉母察覺小語行為怪異，查看小語手機通訊軟體MESSENGER時，發現與劉男有數通對話，逐一查看才驚覺，小語當年僅14歲，竟與劉男發生了2次性行為，怒控劉男涉犯妨害性自主罪。

基隆地院審理時，劉男坦承與小語發生2次性行為，但並未違反小語意願。由於小語與劉男發生2次性行為的年紀分別是12歲、14歲，法院因此分別將劉男依對未滿14歲女子性交罪與對14歲以上未滿16歲女子性交罪，各判處各判處2年與10月徒刑，合併應執行2年6月徒刑；可上訴。

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