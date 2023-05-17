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    薛凌被指送禮涉賄 怒向同黨黃慶林父女求償300萬結果曝

    薛凌指控黃慶林父女指摘她送禮涉賄，北院認定薛提告無理由，判薛敗訴。（資料照）

    薛凌指控黃慶林父女指摘她送禮涉賄，北院認定薛提告無理由，判薛敗訴。（資料照）

    2023/05/17 14:07

    〔記者溫于德／台北報導〕民進黨立委何志偉的母親、前立委薛凌，3年前參選民進黨台北市黨部主委時，被同黨前台北市黨部主委黃慶林於12個LINE個群組指控贈送地瓜、高梁酒等禮盒，涉及賄選；薛認為所言不實，向黃姓父女求償300萬元並刊登更正啟事。台北地院指黃慶林所言並非虛構也是可受公評之事，另無證據證明LINE帳號由黃女所有，近日判薛敗訴；可上訴。

    2020年4、5月間，薛凌有意參選民進黨北市黨部主委，但她指控，黃慶林與女兒黃明璇為了使她競選失利，竟於民進黨12個LINE行政區聯誼群組中，傳送照片指她贈送地瓜、高粱酒禮盒，並指摘她「送禮不是買票嗎？」、「不買票不送禮才受人尊敬，不是不領車馬費就是清廉」，同時刪除並修改「維基百科」中的爭議事件。

    薛凌強調，黃慶林父女所為，已嚴重貶損她多年來為公益、政治付出所累積的清譽，導致她受有精神上的痛苦，決定求償300萬，同時要求在自由時報等三大報以及LINE群組刊登更正啟事。

    黃慶林透過律師解釋，民進黨自2020年進行黨部主委選舉以來，黃慶林從多名黨員得知，薛凌贈送蕃薯、高粱酒禮盒給黨員，禮盒外也標註「臺北市黨部主任委員參選人薛凌」，可見薛凌為了參選黨部主委贈送禮品，並非捏造。

    律師也說，薛凌身為公眾人物，且民進黨台北市黨部主任委員選舉是涉及國家社會的公共事務，屬可受公評之事，黃慶林否認賠償責任。黃明璇則說，LINE中的帳號並非她本人，提告自無理由。

    北院說明，民進黨台北市黨部主委選舉攸關公眾事務，是地方乃至全國人民均得檢視的公共事項，且與公共利益有重大關聯，而薛凌身為候選人，本應接受監督。

    況且，薛凌在民進黨組成的調查小組會議中，已坦承贈送印有「臺北市黨部主任委員參選人薛凌」的番薯禮盒；另依資深里長同時是民進黨台北市黨部評議召集人這位證人的說法，也可認定薛凌贈送高粱酒禮盒。

    北院考量黃慶林所為是在質疑薛凌企圖透過不正當方式影響選舉結果，用詞雖然具有指摘性、批判性，而引起薛凌不悅或憂慮不利選情，但民進黨台北市主任委員選舉及候選人操守，均攸關公益而屬可受公評之事，黃慶林所言也並非虛構且屬可受公評之事，認黃慶林無賠償責任；黃明璇部分，因無法認定LINE帳號是她所有，同樣免賠。

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