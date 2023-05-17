澎湖水族館接獲炸彈恐嚇郵件 警清查未發現可疑物品

白沙警分局偵查幹員，四處仔細檢查各項設施。（白沙警分局提供）

2023/05/17 11:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖水族館繼太魯閣國家公園、故宮、清華大學、屏東海生館、新北市國立台灣圖書館等處接獲恐嚇案後，也趕流行收到炸彈恐嚇電子郵件，白沙警分局接獲報案後，不敢掉以輕心，派員進行大規模搜索清查，經過清查後並無任何可疑物品，雖暫時解除威脅，但仍加強警力巡邏密度，增加見警率。

根據了解，澎湖縣水族館於16日深夜23時許，接獲一封主旨為「遙控炸彈已經安裝在澎湖水族館內」的電子郵件。內容為「9顆遙控炸彈已經安裝在澎湖水族館內，一顆遙控炸彈已經安裝在澎湖水族館女廁，預計在17日中午11點，引爆炸彈！」由於正值澎湖觀光旺季，澎湖水族館為著名景點，館方也不敢掉以輕心，立即向警方報警。

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白沙警分局獲報後，立即派員會同警察局鑑識科、刑警大隊科偵隊，保安隊防爆犬共同處理防爆及調查恐嚇郵件IP位置等事宜，另線上巡邏警力則針對水族館周邊加強巡邏、積極盤查可疑人、事、物。

白沙警分局長呂文廷表示，將會加強水族館安全維護及密切聯繫，並積極追查寄送恐嚇郵件的嫌犯，呼籲民眾勿一時興起惡作劇，以免觸法。由於新近全台各場館及公共部門，都受到炸彈恐嚇威脅，企圖造成社會不安及民眾恐慌，擔心影響下屆總統大選，國安等單位也介入調查，並出動高科技偵查人員，要在網路虛擬世界中揪出幕後黑手。

白沙警分局接獲報案後，緊急派出警犬隊搜索。（白沙警分局提供）

每年夏季觀光客，都會湧入澎湖水族館。（記者劉禹慶攝）

澎湖觀光景點水族館，傳出接到炸彈恐嚇威脅。（記者劉禹慶攝）

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