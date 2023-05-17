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    去年27間標售一空 知本溫泉又有28間套房法拍

    知本溫泉28間套房將法拍。（台東稅務局提供）

    知本溫泉28間套房將法拍。（台東稅務局提供）

    2023/05/17 08:46

    〔記者黃明堂／台東報導〕法務部行政執行署花蓮分署訂6月6日拍賣台東縣知本地區溫泉套房，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件。歡迎有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於花蓮分署臉書直播，全程公開透明。

    台東縣稅務局局長李素琴表示，知本溫泉套房經營業者滯欠多年之房屋稅及地價稅，原經稅務局積極輔導業者與花蓮分署協商分期繳納暫緩強制執行，惟業者無力持續繳納約定分期之稅款，經一再輔導催繳仍未繳納，為維護租稅債權，除積極釐清業者所有套房產權，促請花蓮分署啟動拍賣程序，並配合花蓮分署持續執行查封及鑑價。

    稅務局說明，這次拍賣物件為3至5樓套房共28戶，為提升法拍物公開透明度，並與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至花蓮分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及拍賣日期6月6日，即可查得拍賣物件地號面積及底價等相關資訊，並連結360度環景圖片，身歷其境觀看屋內實況。

    台東稅務局說，知本溫泉套房地處溫泉勝地，鄰近太麻里金針山、日出曙光園區及多良車站等著名觀光景點，更是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，因底價訂定合理，去年標售27間，吸引全國各地民眾搶標，所有物件全數順利拍出。此次公告拍賣後詢問度極高，提醒有意投標之民眾，拍賣時間為當日下午3時，至現場投標截止時間為下午2點30分，通訊投標須於拍賣日前一日寄達花蓮分署。

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