新舊系統過渡期？ 基隆市警局監視器妥善率 4個月內急降2成

基隆市警察局設置監視器妥善率從1月份的90%到4月份卻僅剩70%，4個月內急降2成。（記者吳昇儒攝）

2023/05/16 22:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆近日發生女子外出買蛋糕遭遇攻擊的案件，引起民眾對於監視器的關注熱度。據統計，基隆市監視器妥善率從1月份的90%到4月份卻僅剩70%，4個月內急降2成，萬一發生案件，調不到影像的機率將增加。基隆市警局則指出，現為新監視器系統建置期，將以增加巡邏的方式維護治安，絕對會保護民眾安全。

據基隆市警察局資料統計，目前全市共有4434支監視器，其中僅有153支為數位攝影機，類比攝影機則佔9成6以上；為改善監視器系統，近年來推出更新計畫，預計將市內老舊監視器更換為新型的數位攝影機，現已編列3億多元預算。

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知情人士表示，雖然新的系統已在準備建置，但在新、舊系統更換期間，全市卻陷入黑暗期，舊系統監視器壞掉是要修？還是待更換？考驗著承辦人員的智慧。而目前警局的方針是以重大路口監視器優先修繕，但案件通常發生在巷弄之中，只有7成的妥善率對市民是否真的有保障，令人質疑。

警局內一名資深警官則指出，監視器是偵辦案件的利器，非唯一偵辦手法，此次偵辦女子遭毆案件，也是靠其他技巧，順利通知犯嫌到案說明。

基隆市警察局也表示，雖然監視器妥善率目前僅達70%，但已陸續報修，將會提高妥善率，規劃民力協助並增加員警的巡邏次數，在監視器新、舊系統替換期間，仍能維持全市治安平穩。

基隆市議長童子瑋表示，因應時代變遷，監視器已從類比式到數位式，畫質要求高清，不論天候，監視器畫質都要清晰能分辨。但須建立專人維護制度，設置監控中心，進行集中管理，就不會發生民眾報案後，警方在調閱監視器，才臨時發現監視器早已損壞。有了監控中心，監視器畫面損壞可及時報修，縮短維修時間，所以有完善的後端維修制度，確保監視器的妥善率，才能讓基隆市民更加安全。

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