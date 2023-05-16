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    妻凌虐癱夫致死？2審大逆轉還清白 檢方不上訴落幕

    何姓癱翁遭妻子凌虐致死疑案，經台大醫院重新鑑定，確認是吃黑糖糕噎死，檢方因此決定不上訴，全案落幕。（圖與新聞事件無關，資料照）

    何姓癱翁遭妻子凌虐致死疑案，經台大醫院重新鑑定，確認是吃黑糖糕噎死，檢方因此決定不上訴，全案落幕。（圖與新聞事件無關，資料照）

    2023/05/16 22:41

    〔記者鮑建信／高雄報導〕何姓癱翁遭妻子凌虐致死疑案，高等法院高雄分院審理期間，由於蒞庭檢察官高碧霞懷疑死因，堅持要求送台大醫院重新鑑定，結果證實死者氣管分叉處和食道發現有似黑糖糕食物殘留，有可能在數分鐘內死亡，死因與胸壁出血無關。檢方因此決定不上訴，全案落幕。

    雄檢指出，被告何妻照顧長期臥床癱夫15年，身心俱疲，又想起年輕時曾被家暴，乃自2019年間某日起，至2021年2月間止，涉嫌持續徒手捶打他胸口、頭部等部位。2021年2月2日下午，何翁因食用黑糖糕時噎到，警消抵達時已回天乏術。

    檢察官會同法醫解剖複驗後，赫然發現他胸口有大片不明瘀傷，為長期遭人鈍擊所致，並造成胸壁肌肉和軟組織新舊大量出血，續發低血容休克及代謝性衰竭死亡﹔何妻僅坦承捶打其夫嘴巴和大腿，但沒有碰胸口，否認犯行。

    何妻被地院依傷害致死罪，判刑3年10月，她不服上訴高等法院高雄分院。二審合議庭法官調查，依據何生前診療醫師、家屬、居家服務員，及到場救護員等人證詞，認為他應是食物嗆咳致窒息死亡。

    不過高雄分檢蒞庭檢察官高碧霞私下詢問專業醫生後，對死因存疑，堅持再送台大醫院鑑定，結果證實死者氣管分叉處和食道發現有似黑糖糕食物殘留，有可能在數分鐘內死亡，死因與胸壁出血無關。

    此外，何翁胸部瘀傷及新鮮出血，有可能是施予哈姆立克法等急救時所造成，並因檢方起訴傷害部分，沒有人提出告訴，判決公訴不受理，還何妻公道。

    檢察官高碧霞收到判決書後，撰寫不上訴理由書，報請首長核准後，何案就此定讞。

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