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    闖空門搜刮逾百萬首飾 摔傷跛腳逃逸影像成鐵證

    桃園市李姓男子闖空門，過程中摔傷逃逸留下跛腳影像，被檢警循線逮捕成為鐵證。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市李姓男子闖空門，過程中摔傷逃逸留下跛腳影像，被檢警循線逮捕成為鐵證。（記者余瑞仁翻攝）

    2023/05/16 18:19

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市58歲李姓男子缺錢花用，與綽號「阿明」的男子聯手在桃園區一處民宅攀牆闖空門，搜刮得手價值逾百萬元的金飾與珠寶，因行竊過程中摔傷，搭乘計程車逃跑時跛腳卻自稱「從屋頂摔下來」，經警方掌握監視影像並找出計程車司機作證成為重要證據，桃園地檢署偵今天依加重竊盜罪嫌將李男起訴。

    檢警調查，有竊盜前科的李男於去年3月1日中午，與「阿明」騎車潛入桃園區永安路某巷弄，從無人看管的公寓屋頂攀爬到其他公寓，再以破壞器材破壞窗戶，進屋後翻箱倒櫃得手金條、玉佩、瑪瑙別針及金兔子等首飾，市價逾100萬元。李男與同夥得手後為製造斷點，還改搭計程車離開，而李男因為在行竊過程摔倒受傷，走路一跛一跛，在計程車上自稱「從屋頂摔下來」，經警方調閱監視器影像掌握所搭乘的計程車，找出司機追查與作證，循線逮捕李男送辦。

    桃園地檢署檢察官偵訊時，李男否認行竊，更有恃無恐稱說「有指紋我就認了」，但對腳傷一事則是支吾其詞，先稱說是工作受傷，又改口稱車禍。

    檢方調查，李男闖入公寓前並無跛腳，事後與「阿明」搭計程車離開時卻走路一跛一跛，搭載2人的計程車司機也證稱李男自稱「從屋頂摔下來」等語，未採信其受傷說法。

    李男另稱，當天是到社區找工頭，卻對工頭姓名、年齡和實際住址推稱不知，而且還跑到無人居住的頂樓，檢察官認為其說詞顯為推諉卸責。另外，李男也稱雙手過敏而配戴手套，但監視影像顯示，他進屋前未戴手套，也證明其行為是規避行竊時留下指紋。

    檢方調查，遭竊的民宅是鐵窗被破壞入侵，竊賊顯然是利用油壓剪等工具犯案，因此將李男依攜帶凶器的加重竊盜罪嫌起訴。

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