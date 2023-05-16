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    台東科技執法5個月抓近4萬件罰逾3千萬 東商前是地雷路段

    台東商校前的正氣路是科技執法的地雷路段，平均每月開罰1252張罰單。（記者黃明堂攝）

    台東商校前的正氣路是科技執法的地雷路段，平均每月開罰1252張罰單。（記者黃明堂攝）

    2023/05/16 17:08

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警局去年12月1日起在11處路口執行交通違規科技執法，到今年4月底5個月共開出37008張罰單，其中以台東商校前路段6千多件最多，引發不少民怨，但警方強調因此降低事故率31％。

    縣議員張國洲今天針對警方大量執行科技執法，全面性針對違規開出罰單，表示已引起廣泛民怨，要求警方科技執法，也應兼顧情與理，應視違規程度來決定是否開單，特別是台東商校前的正氣路路段，因科技執法造成商家生意大受影響，警方應以勸導為主。

    交通隊長劉正達說，台東商校前正氣路路段，確是是科技執法違規量最大的路段，平均每個月開出1252張罰單，至於商家的聲音，警方聽到了，目前已檢討執法手段，對於某些開罰項目可以寬容處理，有些則須嚴格執行，例如併排停車，嚴重危及安全，一定要開罰。

    台東縣從2020年開始科技執法，到去年12月一日共設置11處迄今，劉正達說，到今年4月30日的5個月期間，11處共開出37008件罰單，罰單金額3千多萬元，以違規左右轉有1萬4千多件最多，其次是闖紅燈。從南京路口到傳廣路口的台東商校正氣路段是違規最多路段，違規樣態包括車輛併排、跨越雙黃線、未禮讓行人等。

    劉正達說，科技執法5個月來，11處路口的交通事故與去年同期比較，減少了31％，達到提高用路安全的效果。

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