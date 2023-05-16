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    首頁　>　社會

    聯結車司機為9萬殺債主棄屍 自首判20年6月定讞

    男子林正立不滿被追討9萬元債務，殺害蘇姓債主並棄屍山區；法院考量林男自首得減刑，依強盜殺人等罪判刑20年6月定讞。（資料照）

    男子林正立不滿被追討9萬元債務，殺害蘇姓債主並棄屍山區；法院考量林男自首得減刑，依強盜殺人等罪判刑20年6月定讞。（資料照）

    2023/05/16 11:09

    〔記者溫于德／台北報導〕高雄一名聯結車司機林正立不滿被追討9萬元債務，前年殺害蘇姓債主並棄屍山區，經蘇男家屬報警並發動臉書協尋，林男決定自首。最高法院維持歷審見解，考量他自首得減刑，依強盜殺人、遺棄屍體共兩罪，判他有期徒刑20年6月、褫奪公權10年定讞。

    檢方指出，林正立曾向蘇男經營的民間放貸公司借款9萬元，實拿6萬1000元，每月須還款3000元；後來林男另外積欠他人款項，已無力繼續償還，相約蘇男於高雄市大寮區內坑路88快速道路下方「姜大檳榔」後面停車場見面討論如何還款。

    2021年12月15日下午4時許，林男騎機車抵達現場，並坐進蘇男的汽車後座，此時林男又得知蘇男攜帶現金欲借給另名阮男，竟持預藏金屬線圈勒死蘇男，再取走現金17萬元。

    林男接著將車開往高雄市茂林區132縣道，把屍體推落柵欄外的邊坡；隨後林男轉往燕巢區義大路棄車，並搭乘計程車返回檳榔攤，取回機車後離去。

    由於蘇男談生意失蹤多日，家屬報請雲林縣北港分局北港派出所協尋。此時林男自知法網難逃，犯後5天主動向屏東縣刑警大隊自首，並帶辦案人員起出遺體等證物。

    一審高雄地院、二審高雄高分院均指，林正立主動自首卻矢口否認犯強盜殺人罪，僅承認殺人、竊盜、遺棄屍體犯行，還辯稱是蘇男先出手並恐嚇，但依其犯行可認犯強盜殺人罪。

    一、二審審酌蘇男家屬希望判林男死刑，依強盜殺人罪判林20年徒刑、遺棄屍體罪1年，合併應執行20年6月、褫奪公權10年。最高法院駁回檢方上訴定讞。

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