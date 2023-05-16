毒駕男想繳20萬元人卻定居馬祖 士林分署用這方式准他分期繳納

毒駕陳男定居馬祖，透過視訊向士林分署分期繳納20萬多元罰鍰獲准。（士林分署提供）

2023/05/16 10:12

〔記者溫于德／台北報導〕毒駕陳男欠繳20萬5千元，他出獄後主動聯繫行政執行署士林分署稱有意繳納欠款，但人已定居馬祖，薪資只能溫飽，盼能分期；分署考量他有心戒毒悔改，為避免他因扣薪而丟工作，透過遠距視訊方式核准他分期繳納罰鍰。

據悉，士林分署首件以視訊方式核准分期繳納罰鍰的案例，是一名中國籍配偶因違反防疫規定而挨罰的案件，本案為第二件。

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37歲陳男家住連江縣南竿鄉，因未成年時誤交損友染上吸毒惡習，此後多次進出少年觀護所、勒戒所及監所；2018年1月17日他行經北市中正路時遇警方攔檢，又被查獲毒駕，挨罰9萬元並扣駕照1年。

然而，陳男並未記取教訓，2個月後又在台北市南京東路毒駕，再遭裁罰9萬元，也直接吊銷駕照。此外，2018年3月間陳男因持有K他命，被基隆市警察局裁罰2萬元，又因未如期參加政府衛生局毒品危害講習，再挨罰5000元。

由於陳男總共欠下20萬5千元未繳，被台北市政府交通事件裁決所、基隆市警局陸續移送；士林分署收案後查知陳男因毒品案服刑中，立即查扣他在監所的勞作金1萬多元。

後來，陳男出獄因為前科在台灣本島謀職不易，加上他下定決心想徹底斷絕聯絡損友，經長輩引介回馬祖工作，並於本月初主動致電士林分署表示願意分期繳納罰鍰，但礙於已定居工作在馬祖，一旦來回士林分署還得花費高達4千多元的機票錢，飛機常常因天候而停飛，有所難處。

士林分署因此告知陳男可到分署連江辦公室，藉由視訊、傳真的方式辦理分期，就不用千里迢迢飛到台灣處理分期事宜，也可省下機票費用來繳納罰鍰。

本月11日，陳男到連江分署透過視訊與在台灣本島的士林分署執行人員聯繫，請求分38期繳納罰鍰，每期繳5000元；分署審酌他的經濟狀況與戒毒決心，以及各移送機關的意見後，同意他分期繳納。

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