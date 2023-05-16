清查北市防汛門弊案 北檢再傳水利處3職員訊後請回

台北市政府工務局水利工程處副工程司方龍乾，目前被羈押中。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/05/16 09:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府工務局水利工程處副工程司方龍乾、高灘地機電管理站站長郭耀崇，涉嫌包庇水利處退休技工葛震洋所實際經營的工程公司，包庇承包防汛門維護工程的葛不實驗收及履約；郭訊後被依圖利等罪諭令50萬元交保；方、葛2人則被羈押；台北地檢署昨再次約談郭男等3名水利處職員釐清疑點，訊後均請回。

檢調獲報，2021至2022年間，方龍乾等人於柯文哲擔任台北市長任內，承辦「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等8件標案，涉包庇未依規定施工、浮報產品價格的業者葛震洋，以不實驗收方式協助其履約，再從業者浮報的工程款中，收取部分金額當作回扣。

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據了解，葛男承包的工程，大都不超過10萬元，但攸關民眾生命、財產安全的防汛疏散門，一旦維護出問題，雨季時就有釀災疑慮，故檢調將擴大清查疏散門相關維護工程有無偷工減料或不實驗收等不法犯行。

此案爆發後，台北市政府水利處則表示，全力配合提供調查所需資料，同時全面清查相關履約資料，若有不實，將依採購法規定追究責任。

方男於馬英九擔任台北市長期間，曾捲入喧騰一時的「台北市道路瀝青重鋪工程弊案」，不過最後獲判無罪確定。

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