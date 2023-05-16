失聯移工見警心虛舉動 讓他直接打包回國

阮姓男子見警往回走，反而引起警方注意，查出是失聯移工，讓他直接打包回國。（讀者提供）

2023/05/16 08:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，阮姓男子到鳳山區1間超商領包裹後，步出店外見警卻往回走，反引起警方注意攔下盤查，阮男謊稱未帶證件，亮出手機相簿居留證，意圖矇混過關，反被戳破「差很大」，警方從包裹名字查出是失聯移工，警訊後將他依違反入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊收容等候遣返。

鳳山警分局五甲派出所巡佐林昌德、警員吳歡於前晚行經鳳山區林森路時，發現1名男子拿著包裹，見警迅速躲到路邊車旁，企圖隱藏自己身影，引起警方注意。

請繼續往下閱讀...

警方隨即迴轉將他攔下盤查，男子自稱忘記帶證件，亮出手機相簿內居留證，供警方查看身分，意圖矇混過關，警方一看「差很大」，兩人根本不像。

警方根據包裹上名字，經過一番追問，才查出阮姓男子（21歲）身分，原來是今年1月失聯移工，他從超商領完包裹出來，看到警車後又往回走，以為警車要來抓自己的，沒想到此舉反而露餡，引起警方注意。

警訊後將阮男依違反入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊收容等候遣返。

鳳山警分局呼籲民眾，移民署推動為期5個月「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，針對失聯移工從寬論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，民眾若發現或認識逾期外籍人士，請協助或鼓勵他們自行到案。

警方也呼籲僱主若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，可依《就業服務法》可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，千萬不要心存僥倖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法