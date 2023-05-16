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    台中大里、太平科技執法半年開罰2683件 這項舉發連2月掛0

    大里區環中東路與國光路口執行科技執法，民眾違規闖紅燈，半年共開出686件。（記者陳建志翻攝）

    大里區環中東路與國光路口執行科技執法，民眾違規闖紅燈，半年共開出686件。（記者陳建志翻攝）

    2023/05/16 08:34

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局在大里區國光路與環中東路口，還有太平區中山路與環中東路口，設置「科技執法」設備，並在去年10月24日同步啟動科技執法，取締重點為闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，統計發現，去年11月到今年4月半年來，兩個路口共開出2683張罰單，不過舉發件數逐月下降，其中大里國光路和環中東路口未依號誌、標誌、標線行駛，連續2個月舉發數都是掛0，顯見取締已發揮效果。

    台中市警局去年10月24日啟動太平區中山路與環中東路口、大里區國光路與環中東路口的科技執法，這些科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規行為，搭配車牌辨識系統，24小時自動擷取違規影像，並交由員警審查，確認違規屬實後製單舉發。

    啟用後至今半年，交大執法組統計發現，太平區中山路與環中東路口，共開出闖紅燈170件，未依標誌、標線、號誌指示行駛1793件，此路口以左轉燈未亮就搶先左轉的違規行為最多；大里區環中東路與國光路口，則是開出闖紅燈686件，未依標誌、標線、號誌指示行駛34件，此路口闖紅燈違規行為較多，兩路口半年來共開出2683件。

    不過，統計發現，因持續宣導和民眾口耳相傳「收到罰單了」，兩路口民眾違規件數都逐月下降，太平環中東路和中山路口，未依標誌、標線、號誌指示行駛去年11月第一個月開罰600件，不過到今年4月已降至172件；大里區環中東路與國光路口的闖紅燈，去年11月開罰285件，今年4月已大幅下降只剩28件，此路口未依號誌、標誌、標線行駛，3、4月更連續兩個月舉發數都掛0，顯見民眾守法意識提升。

    太平環中東路和中山路口科技執法，未依標誌、標線、號誌指示行駛，半年共開出1793件。（記者陳建志翻攝）

    太平環中東路和中山路口科技執法，未依標誌、標線、號誌指示行駛，半年共開出1793件。（記者陳建志翻攝）

    太平區環中東路和中山路口科技執法，舉發件數半年來逐月減少，顯見取締已發揮效果。（記者陳建志攝）

    太平區環中東路和中山路口科技執法，舉發件數半年來逐月減少，顯見取締已發揮效果。（記者陳建志攝）

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