桃園醫院護理師疑似虐嬰案 家屬控訴「醫院至今沒給完整交代」

桃園市議員黃瓊慧接獲陳情後，前往探視將滿1歲的小女嬰。（擷取自黃瓊慧臉書）

2023/05/15 20:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛福部桃園醫院日前傳出護理師疑似虐嬰案，事件曝光後該名護理師已被調離該單位，小女嬰的曾祖母向桃園市議員黃瓊慧陳情，至今醫院沒給一個清楚的交代，護理師甚至辯稱是「打床」、不是打孩子，黃瓊慧今於臉書批院方「冷血」，至今僅有2篇新聞稿及粉飾太平的說法。

此事件發生在去年9月間、桃園醫院小兒科加護病房，當時小女嬰因泌尿道感染住院，護理師竟被拍到不斷朝嬰兒床拍打，邊罵「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看！看屁啊！死白目！你以為喔！那麼愛住院！通報社工啦」，伴隨著嬰兒哭聲，短短15秒拍打約10下，這段影片於本月10日曝光，引發外界撻伐，桃園醫院隨即發聲明道歉，護理師辯稱只是拍打床墊、沒有打小孩。

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該名護理師目前被調離單位，桃市府衛生局派員調查後，依護理人員法規定，予以停業1個月並接受調查，桃園醫院未善盡督導之責，另被依醫療法規定裁處25萬元罰鍰，而護理長也被調離單位及非主管職務。

黃瓊慧指出，案發後院方只以2篇新聞稿及對外界粉飾太平的說法，始終沒有給女嬰家屬一個完整的交代，女嬰曾祖母找上她陳情，非常自責沒能保護好孩子，希望院方能誠懇道歉，近日她也探視影片中的小女嬰，小女嬰即將滿1歲。

女嬰曾祖母說，醫院及該名護理師至今都沒跟他們說明清楚，連電話都沒有打過來，只是對外界說護理師因情緒不佳打床鋪，不是打孩子，但影片清清楚楚拍到就是打孩子，不然小孩子手、腳怎麼會彈起來，小孩子就是因不舒服才會住院，當時又逢疫情，不能太多人去探視，這樣打孩子真的讓家人很不捨。

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