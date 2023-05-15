兒持啞鈴弒父辯「被正義附身」 北院裁定暫行安置6個月

患有思覺失調症的男子持啞鈴重擊父親致死，北院下午開移審庭，他解釋是「被正義附身」。（資料照）

2023/05/15 19:45

〔記者溫于德／台北報導〕新北一名患有思覺失調症的男子，今年小年夜與父親因買便當等瑣事發生爭吵，竟持啞鈴重擊父親頭部致死，檢方今依殺害直系血親尊親屬罪嫌將他起訴。北院下午召開移審庭，他辯稱是「被正義附身」；法官認為他精神狀況不穩且未按就診、服藥，還有自傷行為，進入看守所後也與舍友相處不睦，裁定自今日起令入司法精神病院、精神醫療機構或其他適當處所，暫行安置6個月。

下午開庭時，男子承認殺人也說「殺人者會有報應是事實」，不過，當時他是被一種稱為「正義」的東西附身，加上父親阻止他破處以及做邪淫的事，還有一個原因不能講，因為「天機不可洩漏」，一旦說出來會導致佛教人心惶惶，才拿啞鈴重擊父親頭部。

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男子接著說自己曾入住醫院，晚上睡覺時有穿著女僕的人跑進來，案發前他也曾經回診，不過有停藥過一次，原因是他吃藥期間曾赴龍山寺當乞丐卻都沒死，「我希望早日死一死」；男子更提到自己過於精進佛法，已走火入魔，曾經念地藏經念到房內很多鬼魅。

面對法官詢問3年前曾經跳樓一事，收押期間在看守所吞沙拉脫，以及一個月為何換8次舍房等問題；男子說是觀世音菩薩要他早日解脫，讓他到菩薩身邊同渡眾生，另外因為他坦承殺死父親，才被舍友毆打而換舍房。

男子最後提到，希望法院不要判他死刑，能活幾年算幾年，因為「我想要贖我的罪」，若母親死亡，他可以去見見父母的骨灰罈，「無期徒刑也沒關係」。

擔任輔佐人的母親則說，兒子從小非常善良，會殺了他父親是因為生病，而不是想要殺人；另兒子關在看守所的狀況不是很好，因為自己上週曾接到通知指兒子拿枕頭壓舍友，目前已被關在獨居房。

檢察官稱男子將現實互動和幻想交疊在一起，也出現自傷行為、換舍房頻率高，在在顯示他的不尋常，也可看出即便看守所按時讓他服藥，也無法達到積極治療效果，故建請法院裁定他暫行安置，讓男子在醫院全天候接受治療。

法官庭末指男子犯罪嫌疑重大，且有思覺失調症，症狀也不穩定，同時無法獨立生活，還持啞鈴攻擊他人，以及有跳樓、喝沙拉脫等自傷紀錄，顯見有危害公共安全之虞。

北院進一步審酌男子未按醫囑準時服藥，進入看守所後也無法與室友和睦共處，故有暫行安置必要，裁定今日起令入司法精神病院、精神醫療機構或其他適當處所，暫行安置6個月。

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