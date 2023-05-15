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    安平菸酒行遭砸店 警起獲「改造衝鋒槍」與土城當舖槍支類似

    南市安平菸酒行遭砸店案，四分局警方起獲一把具殺傷力的改造衝鋒槍。（圖：警方提供）

    南市安平菸酒行遭砸店案，四分局警方起獲一把具殺傷力的改造衝鋒槍。（圖：警方提供）

    2023/05/15 18:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區安平路1家酒店在14日凌晨發生兩派酒客衝突鬥毆，26歲陳姓男子要離開酒店時疑不滿不認識的另方酒客29歲黃姓男子在看他，陳對黃嗆說「看啥小」，黃跟友人打傷陳臉部，雙方再約到安平安億路1家菸酒行談判，陳帶朋友前往談判破裂，陳一方率眾砸店，警方到場先後帶回兩派21人、依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

    由於14日凌晨，警方在菸酒行內儲物櫃先找到31顆未擊發的子彈，南市四分局警方懷疑常在菸酒行出入的黃男可能持有槍械，員警設法突破黃嫌的心防，14日晚間，黃嫌才帶警方到菸酒行後方停車場的1處小樹下，找到裝有1把改造衝鋒槍與彈匣的袋子。這把改造衝鋒槍與先前在新北土城當舖店前，年輕男槍手開槍掃射的衝鋒槍相類似。

    據指出，29歲黃嫌與26歲陳嫌兩方在安平菸酒行發生第二波衝突，陳嫌一方砸店後逃離，黃嫌擔心衝突後警方會到場，怕藏在菸酒行內的改造衝鋒槍被前往查緝的警方找到，在與陳嫌一方衝突後，黃嫌就將改造衝鋒槍裝進袋子，拿到菸酒行後方停車場的小樹下藏放。

    涉案的另一造陳姓嫌犯，也在警方積極追緝下於今天到案說明，由警方深入訊問、釐清案情。

    南市安平菸酒行遭砸店案，四分局警方起獲一把具殺傷力的改造衝鋒槍。（圖：警方提供）

    南市安平菸酒行遭砸店案，四分局警方起獲一把具殺傷力的改造衝鋒槍。（圖：警方提供）

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