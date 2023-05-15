派出所長葉育忻洩密「台版柬埔寨」詐團 抗告遭駁確定羈押禁見2月

洩密給「台版柬埔寨」詐團被押，前北市寧夏派出所長葉育忻提抗告遭高院駁回，確定羈押禁見2月。（資料照；本報合成）

2023/05/15 17:23

〔記者楊國文／台北報導〕士林地檢署偵辦去年間造成3死的「台版柬埔寨」詐騙集團案，查出今年初落網的詐團幕後首腦杜承哲，竟與前台北市警大同分局寧夏路派出所所長葉育忻密切聯繫，葉還查詢特定人士個資提供給綽號「藍道」的詐團幕後首腦杜承哲，檢方拘提葉員到案，認定他涉嫌收賄、洩密等罪嫌重大及串證、湮滅證據之虞，向士林地院聲請羈押禁見獲准；葉員不服，提起抗告，高等法院今駁回抗告，羈押禁見2個月確定。

據悉，檢方懷疑葉員是詐騙集團「內鬼」，本月初指揮北市警政風室與督察室、新北市刑警大隊搜索葉的辦公室、住處與車輛，之後將葉員帶至新北市刑大偵訊。

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現年41歲的葉員供稱認識杜男，有協助查詢特定人個資，但不知杜是詐團首腦，只是幫朋友的忙，2人間無對價關係，但檢方對其說法存疑，認定葉員涉收賄、洩密等不法，向士院聲請將他羈押禁見獲准；台北市警局亦召開記者會，決議將葉員記2大過免職。

葉員對被裁定羈押禁見不服，提起抗告指出，他已坦承涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪、行使偽造私文書罪、違反個資法等罪，並無湮滅證據、勾串證人之虞，不應將他羈押禁見。

高等法院裁定指出，葉員涉犯多項罪嫌中，該違背職務收賄罪是最輕本刑5年以上重罪，有伴隨高度逃亡的可能，加上葉員尚有丟棄平常使用的手機、與人討論如何應對等湮滅證據、勾串證人的舉動，無法以羈押以外的處分防止其逃亡，因此有羈押的必要性，抗告無理由而駁回確定。

洩密給「台版柬埔寨」詐團被押，前北市寧夏派出所長葉育忻提抗告遭高院駁回，確定羈押禁見2月。（資料照）

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