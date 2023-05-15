檢修電梯忘記設定手動模式致員工遭夾死 負責人、2同事判刑

檢修電梯忘記設定手動模式，員工慘遭夾死，新竹地院依過失致死罪將3人判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/15 14:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕立川機電電梯保養員工傅男在檢修電梯時，因2名同事疏於注意未將檢修設定在「手動模式」下進行，而將升降機切回自動模式，導致傅男頭部被夾當場死亡，新竹地院依過失致死罪將負責人與2名同事判刑。

法官調查，傅男是桃園市立川機電工業從事升降梯維修保養的員工，竹縣大全彩藝工業廠內液壓升降機有抖動、異音情形，經通知後立川指派傅男與羅男、卓男3人於110年1月12日前往檢修。然而傅男、卓男都不是中央主管建築機關核發登記證的專業技術人員。

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羅男、卓男均疏於注意檢修應在「手動模式」下進行，並且由車廂頂控制開關的規定，在未找出異常原因後，即將升降機切回自動模式，當升降梯搬器移動快到3樓出入口位置時，傅男發現羅男快要被升降機上樑夾到，遂拉羅男，此時現場未有足夠活動、避難空間，導致傅男頭部被夾在升降機上樑與升降路頂端之吊樑間當場死亡。

法官審酌許男經營立川機電，竟未能依照職業安全衛生法規定提供安全設備及措施，讓未領有專業技術人員登記證的員工參與電梯維修工作；羅男與卓男與傅男一同工作，竟未依工作守則維修電梯，僅為便宜行事，未將電梯調整成維修模式以檢修速度，造成傅男死亡。

由於許男已代表立川機電向保險公司及勞工保險局申請，對被害人家屬給付保險金及勞保喪葬津貼合計696萬8688元，立川機電另同意支付被害人家屬170萬元，最後法官將立川機電依職業安全衛生法違反應有防止危害安全衛生設備及設施規定，致生職業災害罪，科罰金3萬元，負責人許男依過失致人於死罪判刑6月，緩刑2年。羅男與卓男依過失致死罪判刑5月。

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