林良泰議會備詢險被趕出場 談中捷事故「最大責任在建商」

對於藍營議員要求道歉，林良泰認為說法合情合理，表示「我願意道歉！」（記者蔡淑媛攝）

2023/05/12 15:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故，民進黨台中市議員謝志忠、張玉嬿今在議會要求中捷代理董事長林良泰對此道歉，林良泰強調「最大的責任在建商」，跳針重覆指「中捷會負該負的責任」，態度強硬，讓謝志忠大罵林推諉缷責趕他離場，最後林也起身要走，但發言時間已到未走成，直到國民黨羅廷瑋也要求道歉，林良泰才道歉。

謝志忠指出，中捷發生重大事故，市長在事發當天即以FB定調人為疏失致工安意外的內容，指建商有責任，但至今仍看不到市府與中捷要負責任及道歉，要求副市長黃國榮及林良泰致歉。

請繼續往下閱讀...

對此，黃國榮以「市民搭捷運造成1死10傷，市府有責任」道歉；林良泰則說：「最大的責任在建商，我們要保護市民，中捷責無旁貸，要負應負的責任」、「副市長已說我的心聲」並未道歉，謝志忠聽完氣得大罵「荒唐！」中捷造成1死10傷的重大工安，向市民道歉卻講不出口，要求林良泰下台。

謝志忠再指，中捷在吊臂掉落軌道後出現電力異常及跳電，行控中心應該就要掌握、應變，後來保全有察看、隨車人員也下車看，等於在吊臂墜砸軌道到列車撞上有「黃金41秒」可以應變，但中捷硬辯只有13秒，根本是推諉卸責「千錯萬錯，不是中捷的錯」，這黃金41秒內中捷有很多機會可以阻止悲劇發生，卻沒動作解決，再次要求林良泰對此道歉。

不過林良泰仍說「誠如議員所說的詳細事情，我們會負該負的責任」，堅決不道歉，氣得謝志忠當場要求把林趕出議場，林良泰準備起身要走，不過謝的發言時間已到而未出場。

接著國民黨市議員羅廷瑋則以「興富發施工疏失是主因，但中捷責無旁貸」也要林道歉，林良泰這時才表示：「議員說法合情合理，我願意道歉！」接著面對議員黃佳恬詢問如何改善中捷系統，林回答會強化月台、行控中心及隨車人員的溝通方式，預防危機以爭取時間，包括可立即煞車，透過A I、雷達偵側障礙物。

台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故。（記者蔡淑媛攝）

民進黨市議員謝志忠、張玉嬿議會要求中捷代理董事長林良泰道歉。（記者蔡淑媛攝）

藍營議員要求林良泰對中捷事故道歉。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法